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Giriş Tarihi: 21.5.2022

Galatasaray'ın çatıya değil temele ihtiyacı var

Galatasaray’ın çatıya değil temele ihtiyacı var
Galatasaray'ın başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu, listesini divan başkanlığına verirken rakibi Dursun Özbek'in 'Çatı adaylığına" vurgu yaptı. Hamamcıoğlu, "Galatasaray'ın, çatıdan ziyade temele ihtiyacı var. Bu temeli sarsmaya çalışanlara en güzel dersi genel kurul üyeleri verecektir. Bizim liste yetiştirmek için herhangi biriyle ortaklık yapma önceliğimiz olmadı. Galatasaray'da pozisyon bulmak isteyenler, lütfen Galatasaray'dan ellerini çeksinler. Rekabetin husumete dönüşmemesi en büyük dileğimizdir" dedi. Eşref Hamamcıoğlu, Adnan Öztürk'ün Sportif A.Ş.'de görev alacağını da duyurdu.

EŞREF HAMAMCIOĞLU
YÖNETİM KURULU
Eşref Hamamcıoğlu (Başkan)
Osman Kocaman
Murat Özer
Boğaç Göncü
Sadık Burçin Tunçel
Mehmet Emre Mısırlı
Levent Apaydın
Nizam Hışım
Cevat Genç
Utku Dönmez
Murat Karaman
YEDEK ÜYELER
Ender Merter
Abdullah Metin Tutçuoğlu
Namık Kemal Martı
Suat Sarı
Kaan Artukoğlu

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Galatasaray'ın çatıya değil temele ihtiyacı var
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