Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Spor Toto 1. Lig'de play-off maç programı belli oldu!
Giriş Tarihi: 21.5.2022 15:21

Spor Toto 1. Lig'de play-off maç programı belli oldu!

Spor Toto 1. Lig’de play-off maç programı belli oldu!

Spor Toto 1. Lig'de sezonu 3, 4, 5 ve 6. sırada tamamlayan takımların play-off yarı finalinde oynayacakları maçların tarihleri belli oldu.

Spor Toto 1. Lig'de play-off yarı final maç programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Büyükşehir Belediye Erzurumspor-İstanbulspor ve Eyüpspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor'un eşleşmelerinin olduğu play-off yarı final ilk karşılaşmaları 25 Mayıs'ta, rövanş karşılaşmaları ise 29 Mayıs'ta oynanacak.

Play-off yarı final maç programı şöyle:

25 Mayıs Çarşamba:

18.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-İstanbulspor (Kazım Karabekir)

21.00 Eyüpspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Eyüp)

29 Mayıs Pazar

15.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Eyüpspor (Bandırma 17 Eylül)

18.00 İstanbulspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: CHP'li Maltepe Belediyesi'ndeki skandalda dudak uçuklatan rakam! Günlük rüşvet tarifesi ortaya çıktı
Maymun çiçeği virüsünde skandal gerçek! Belçika’da salgına ‘fetiş’ neden oldu!
Buğdayda küresel oyun! Türkiye’de sorun yok
Son dakika: YPG/PKK’dan yeni kirli oyun
Ünlü şefin restoranında istinat duvarı çöktü! Eski diplomatın feci sonu
Son dakika: Monkeypox alarmı! Yeni bir salgın tehdidi mi?
32 yaşında ama 70 görünüyor! Hayatı kabusa döndü: Tüm dişlerini kaybetti
FETÖ'nün yeni iletişim ağı deşifre oldu! Sinsi plan ortaya çıktı
Bu akşam mutlaka izleyin
Son dakika: Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 5 altın madalya! Şennur Demir, Hatice Akbaş, Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli dünya şampiyonu
ARKADAŞINA GÖNDER
Spor Toto 1. Lig'de play-off maç programı belli oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA