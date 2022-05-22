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Giriş Tarihi: 22.5.2022

Paşa’dan 4 gollü kapanış

Paşa’dan 4 gollü kapanış
SEZONUN son maçında küme düşmesi kesinleşen Altay ile deplasmanda karşılaşan Kasımpaşa, sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki mücadelede İstanbul ekibinin gollerini 35 ve 50. dakikalarda Valentin Eysseric ile 42 ve 63. dakikada Umut Bozok kaydetti. Altay'ın golleri ise 45+1. dakikada İbrahim Öztürk ve 81'de Leandro Kappel'den (penaltı) geldi. Kasımpaşa'da iki kez ağları sarsan Umut Bozok, gol krallığı yarışında 20 gole ulaştı ve zirvede farkı açtı. Altay'da forma giyen İbrahim Öztürk ise lig tarihinde gol atan en yaşlı futbolcu oldu (40 yaş 334 gün).

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Paşa’dan 4 gollü kapanış
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