Son dakika: Fatih Karagümrük’ün konuğu Alanyaspor | CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Alanyaspor ile kozlarını paylaşıyor... Karşılaşmanın CANLI anlatımı haberimizde...
Fatih Karagümrük 0-0 Alanyaspor (İlk yarı oynanıyor)
FATİH KARAGÜMRÜK - ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fatih Karagümrük - Alanyaspor maçı saat 16.00'da başladı ve beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Biraschi, Burak, Luckassen, Caner, Adnan, Biglia, Borini, Emre Mor, Karamoh, Pesic
ALANYASPOR: Serkan, Fer, Umut, Efecan, Diedhiou, Awaziem, Novais, Fatih, Candeias, Juanfran, Furkan