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Giriş Tarihi: 22.5.2022 16:00

Son dakika: Fatih Karagümrük'ün konuğu Alanyaspor | CANLI

Son dakika: Fatih Karagümrük’ün konuğu Alanyaspor | CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Alanyaspor ile kozlarını paylaşıyor... Karşılaşmanın CANLI anlatımı haberimizde...

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Alanyaspor ile kozlarını paylaşıyor... Karşılaşmanın CANLI anlatımı haberimizde...

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Fatih Karagümrük 0-0 Alanyaspor (İlk yarı oynanıyor)

FATİH KARAGÜMRÜK - ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük - Alanyaspor maçı saat 16.00'da başladı ve beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Biraschi, Burak, Luckassen, Caner, Adnan, Biglia, Borini, Emre Mor, Karamoh, Pesic

ALANYASPOR: Serkan, Fer, Umut, Efecan, Diedhiou, Awaziem, Novais, Fatih, Candeias, Juanfran, Furkan

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Son dakika: Fatih Karagümrük'ün konuğu Alanyaspor | CANLI
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