Spor Toto Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren ve yeni başkanını seçecek olan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Yeni başkan konusu gündemdeyken, Domenec Torrent'in de geleceği belirsizliğini koruyor.
Başkan adayı Dursun Özbek'in teknik direktörlük koltuğu için Okan Buruk'la anlaştığı iddia edilmişti. Başkan Özbek, SABAH Spor'a yaptığı özel açıklamada bu konuya açıklık getirdi. İşte tüm detaylar...
"G.SARAY TEKNİK DİREKTÖRLÜĞÜNÜ İSTİYORUM"
Okan Buruk; NTV Spor'a yaptığı açıklamada, "Galatasaray'da teknik direktör olabilmek için çok çaba sarf ettim. Şampiyonluk yaşamış bir teknik direktör olarak Galatasaray teknik direktörlüğünü istiyorum. İnşallah bir gün olur. Doğru zamanda olacaksa olsun, bu zamanın geldiğini de bir yandan düşünüyorum." ifadelerini kullandı.