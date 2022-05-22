"G.SARAY TEKNİK DİREKTÖRLÜĞÜNÜ İSTİYORUM"

Okan Buruk; NTV Spor'a yaptığı açıklamada, "Galatasaray'da teknik direktör olabilmek için çok çaba sarf ettim. Şampiyonluk yaşamış bir teknik direktör olarak Galatasaray teknik direktörlüğünü istiyorum. İnşallah bir gün olur. Doğru zamanda olacaksa olsun, bu zamanın geldiğini de bir yandan düşünüyorum." ifadelerini kullandı.