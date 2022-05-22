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Giriş Tarihi: 22.5.2022 16:19 Son Güncelleme: 22.5.2022 16:46

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk'la anlaşma sağlandı mı? Dursun Özbek SABAH Spor'a açıkladı!

ÖMER FARUK ÖZCAN ÖMER FARUK ÖZCAN
Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk’la anlaşma sağlandı mı? Dursun Özbek SABAH Spor’a açıkladı!

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren ve yeni başkanını seçecek olan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Yeni başkan konusu gündemdeyken, Domenec Torrent'in de geleceği belirsizliğini koruyor. Başkan adayı Dursun Özbek'in teknik direktörlük koltuğu için Okan Buruk'la anlaştığı iddia edilmişti. Başkan Özbek, SABAH Spor'a yaptığı özel açıklamada bu konuya açıklık getirdi. İşte tüm detaylar...

Spor Toto Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren ve yeni başkanını seçecek olan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Yeni başkan konusu gündemdeyken, Domenec Torrent'in de geleceği belirsizliğini koruyor.

Başkan adayı Dursun Özbek'in teknik direktörlük koltuğu için Okan Buruk'la anlaştığı iddia edilmişti. Başkan Özbek, SABAH Spor'a yaptığı özel açıklamada bu konuya açıklık getirdi. İşte tüm detaylar...

Ömer Faruk Özcan'a konuşan Dursun Özbek şu ifadeleri kullandı:

"Henüz hiçbir teknik direktör ile anlaşmadık. Seçimden önce böyle bir şey söz konusu değil. Seçimden sonra teknik direktör konusuna bakacağız."

"G.SARAY TEKNİK DİREKTÖRLÜĞÜNÜ İSTİYORUM"

Okan Buruk; NTV Spor'a yaptığı açıklamada, "Galatasaray'da teknik direktör olabilmek için çok çaba sarf ettim. Şampiyonluk yaşamış bir teknik direktör olarak Galatasaray teknik direktörlüğünü istiyorum. İnşallah bir gün olur. Doğru zamanda olacaksa olsun, bu zamanın geldiğini de bir yandan düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk'la anlaşma sağlandı mı? Dursun Özbek SABAH Spor'a açıkladı!
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