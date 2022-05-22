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Giriş Tarihi: 22.5.2022 13:12 Son Güncelleme: 22.5.2022 13:24

Son dakika haberi: İlhan Palut'u pişman ettiren Uğurcan Yazğılı SABAH Spor'a konuştu! "Hedefim..."

ÖMER FARUK ÖZCAN ÖMER FARUK ÖZCAN
Son dakika haberi: İlhan Palut’u pişman ettiren Uğurcan Yazğılı SABAH Spor’a konuştu! Hedefim...

Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'i kapanış maçında Konyaspor, deplasmanda Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut'un, "Yeteri kadar güvenmediğim için pişman oldum" sözlerini kullandığı Uğurcan Yazğılı SABAH Spor'dan Ömer Faruk Özcan'a özel açıklamalarda bulundu. Ahmet Çalık ile ilgili de konuşan Uğurcan, hedeflerini açıkladı. İşte tüm açıklamaları...

Spor Toto Süper Lig'i kapanış maçında Konyaspor, deplasmanda Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşma sonrası Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut'un, "Uğurcan'a yeteri kadar güvenmediğim için pişman oldum. Uğurcan'ı beni yanılttığı için tebrik ediyorum. Maçı kazanmak istedim ve bazı genç oyuncuları kullanamadım." sözlerini kullandığı Uğurcan Yazğılı SABAH Spor'dan Ömer Faruk Özcan'a özel açıklamalarda bulundu.

İşte Uğurcan Yazğılı'nın tüm açıklamaları...

AHMET ÇALIK SÖZLERİ

Her şeyden önemlisi abimizi kaybettik. Ben buraya gelmeden oldu bu olay ama tüm Türkiye'yi sarstı. Çünkü tüm Türk futbolunun sevdiği bir oyuncuydu.

"ÜÇÜNCÜLÜĞÜ ONA ARMAĞAN EDİYORUZ"

Bu sezon onun için ekstra uğraştık, hedefimize de ulaştığımız için çok mutluyum. Keşke o da aramızda olsaydı. Bu üçüncülüğü de ona armağan ediyoruz.

İlhan Palut'u pişman ettiren Uğurcan Yazğılı SABAH Spor'a konuştu! "Hedefim..."

"ÜLKEMİZİ AVRUPA'DA TEMSİL EDECEĞİZ"

Bütün herkesin emeğine sağlık, inşallah önümüzdeki sezon da ülkemizi Avrupa'da en iyi şekilde temsil edeceğiz. Önemli olan takımın bugün buradan puan veya puanlar almasıydı. Benim için de güzel geçti.

"ÖNÜMÜZDEKİ SEZON BENİM İÇİN FARKLI OLACAK"

Yeni sezonda da inşallah en iyi şekilde hazırlanıp ben de daha çok forma şansı bulmak istiyorum. Bunun için çok çalışacağım. Önümüzdeki sezon benim için çok farklı olacak.

"BURDAN SONRAKİ HEDEFİM MİLLİ TAKIM VE AVRUPA"

Öncelikli hedefim burada düzenli oynamak sonra ülkemizi en iyi şekilde Avrupa'da temsil etmek ve tabii ki tüm Türk futbolcuların hedefi olan A Milli Takım formasını giymek. İnşallah nasip olursa, bunun için çok çalışacağım. İnşallah burada uzun süre oynadıktan sonra da Avrupa'ya gitmek hedeflerim arasında.

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Son dakika haberi: İlhan Palut'u pişman ettiren Uğurcan Yazğılı SABAH Spor'a konuştu! "Hedefim..."
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