Son dakika haberi: İlhan Palut'u pişman ettiren Uğurcan Yazğılı SABAH Spor'a konuştu! "Hedefim..."

"BURDAN SONRAKİ HEDEFİM MİLLİ TAKIM VE AVRUPA"



Öncelikli hedefim burada düzenli oynamak sonra ülkemizi en iyi şekilde Avrupa'da temsil etmek ve tabii ki tüm Türk futbolcuların hedefi olan A Milli Takım formasını giymek. İnşallah nasip olursa, bunun için çok çalışacağım. İnşallah burada uzun süre oynadıktan sonra da Avrupa'ya gitmek hedeflerim arasında.