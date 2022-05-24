Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Murat Sancak'tan flaş Mario Balotelli açıklaması! "Roberto Mancini'ye..."
Giriş Tarihi: 24.5.2022 15:57 Son Güncelleme: 24.5.2022 16:18

Son dakika: Murat Sancak'tan flaş Mario Balotelli açıklaması! "Roberto Mancini'ye..."

ÖMER FARUK ÖZCAN ÖMER FARUK ÖZCAN
Son dakika: Murat Sancak’tan flaş Mario Balotelli açıklaması! Roberto Mancini’ye...

Son dakika: Adana Demirspor'da yıldızı parlayan Mario Balotelli, İtalya Milli Takımı kadrosuna alınmadı. Bu kararın Adana cephesinden büyük tepki almasının ardından kulüp başkanı Murat Sancak, konuyla ilgili SABAH Spor'a özel açıklamalarda bulundu. İşte Sancak'ın açıklamalarının tamamı...

26 sene sonra Süper Lig'e yükselen ve gösterdiği performansla dikkat çeken Adana Demirspor ligi 55 puanla 9. sırada bitirdi. Son maçında evinde Göztepe'yi 7-0 yendiği maçta dünya yıldızı Mario Balotelli tam 5 gol kaydetti.

33 MAÇTA 19 GOL 6 ASİST

Transfer döneminde takıma katılan İtalyan dünya yıldızı Mario Balotelli'nin gösterdiği performans alkış topladı. Bu sezonu 33 maçta (Türkiye Kupası dahil) 19 gol ve 6 asistle tamamlayan Balotelli, Adana Demirspor taraftarının da sevgisini kazandı.

İTALYA MİLLİ TAKIM ADAY KADROSUNA ALINMADI

Avrupa Uluslar Ligi turnuvası öncesi aday kadrosunu açıklayan İtalya, Mario Balotelli'yi kadroya çağırmadı. Açıklanan kadro sonrası Adana Demirspor'dan tepki paylaşımı geldi.

"ŞİMDİ DEĞİLSE NE ZAMAN?"

Adana Demirspor'un hesabından 'Ne Zaman?' başlığıyla yapılan paylaşımda, "Kariyerinin en golcü ikinci sezonunu geçiren, Türkiye'deki tutumu ve performansı ile örnek olan Mario Balotelli'nin İtalya Milli Takımı'na seçilmeyişini hayretle karşılıyoruz ve soruyoruz; Şimdi değilse, ne zaman" açıklamasına yer verildi.

Alınan bu kararın ardından Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Sabah.com.tr'den Ömer Faruk Özcan'a Balotelli'nin İtalya Milli Takımı kadrosuna alınmamasıyla ilgili flaş ifadeler kullandı.

İŞTE MURAT SANCAK'IN AÇIKLAMALARI:

Balotelli harika bir sezon geçirmesine rağmen milli takıma alınmadı. Ne diyebiliriz ki? Hem de İtalya Milli Takımı'nın golcüye ihtiyacı olduğu bu dönemde. Mancini'ye bir sormak lazım. Daha önce çağırmıştı şimdi çağırmaması enteresan bir şey.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'nin Maltepe şovmeni Nusret Güllü'yü arkadaşları anlattı! 'Alavere dalavere yapıyor'
Son dakika: Finlandiya ve İsveç'ten NATO itirafı
SON DAKİKA: Pençe Kilit Harekatı'nda şehitlerin intikamı alınıyor! F-16'lar havalandı! Teröristler mağarada kıstırıldı...
Son dakika! İsveç ve Finlandiya’ya NATO vetosu! MHP lideri Bahçeli: İkinci Kandil Dağı İsveç'tedir
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan, Yunanistan liderini topa tuttu: Benim için Miçotakis diye biri yok!
Son dakika | Türkiye ve İsrail arasında 15 yıl sonra bir ilk! Bakan Çavuşoğlu bugün Filistin, yarın İsrail'de
Başkan Erdoğan'dan 5. operasyon sinyali: Suriye'ye yeni harekat hangi bölgelere olacak? Abdullah Ağar açıkladı!
Abdülhamid’i eleştiren Meral Akşener acaba kime özeniyor?
SON DAKİKA: Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Eski CHP'li Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki ismi açıkladı: Başka yolu yok...
CHP mitingindeki kürsüden yırtık terliğini çıkarıp göstermişti! Eğlence fotoğrafları çıktı
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Murat Sancak'tan flaş Mario Balotelli açıklaması! "Roberto Mancini'ye..."
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA