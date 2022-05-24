Son dakika: Murat Sancak'tan flaş Mario Balotelli açıklaması! "Roberto Mancini'ye..."

İŞTE MURAT SANCAK'IN AÇIKLAMALARI:

Balotelli harika bir sezon geçirmesine rağmen milli takıma alınmadı. Ne diyebiliriz ki? Hem de İtalya Milli Takımı'nın golcüye ihtiyacı olduğu bu dönemde. Mancini'ye bir sormak lazım. Daha önce çağırmıştı şimdi çağırmaması enteresan bir şey.