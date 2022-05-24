Son dakika: Murat Sancak'tan flaş Mario Balotelli açıklaması! "Roberto Mancini'ye..."

26 sene sonra Süper Lig'e yükselen ve gösterdiği performansla dikkat çeken Adana Demirspor ligi 55 puanla 9. sırada bitirdi. Son maçında evinde Göztepe'yi 7-0 yendiği maçta dünya yıldızı Mario Balotelli tam 5 gol kaydetti.
33 MAÇTA 19 GOL 6 ASİST
Transfer döneminde takıma katılan İtalyan dünya yıldızı Mario Balotelli'nin gösterdiği performans alkış topladı. Bu sezonu 33 maçta (Türkiye Kupası dahil) 19 gol ve 6 asistle tamamlayan Balotelli, Adana Demirspor taraftarının da sevgisini kazandı.
"ŞİMDİ DEĞİLSE NE ZAMAN?"
Adana Demirspor'un hesabından 'Ne Zaman?' başlığıyla yapılan paylaşımda, "Kariyerinin en golcü ikinci sezonunu geçiren, Türkiye'deki tutumu ve performansı ile örnek olan Mario Balotelli'nin İtalya Milli Takımı'na seçilmeyişini hayretle karşılıyoruz ve soruyoruz; Şimdi değilse, ne zaman" açıklamasına yer verildi.
Alınan bu kararın ardından Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Sabah.com.tr'den Ömer Faruk Özcan'a Balotelli'nin İtalya Milli Takımı kadrosuna alınmamasıyla ilgili flaş ifadeler kullandı.
İŞTE MURAT SANCAK'IN AÇIKLAMALARI:
Balotelli harika bir sezon geçirmesine rağmen milli takıma alınmadı. Ne diyebiliriz ki? Hem de İtalya Milli Takımı'nın golcüye ihtiyacı olduğu bu dönemde. Mancini'ye bir sormak lazım. Daha önce çağırmıştı şimdi çağırmaması enteresan bir şey.