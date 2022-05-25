Fırtına’da hedef Fernando ve Umut

Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın yaptığı,şeklindeki açıklamadan sonra gözler listeye çevrildi. Bordo-mavililer, geçtiğimiz sezonun devre arasında Antalyaspor'a gelen tecrübeli orta saha30 yaşındaki oyuncunun Hull City ve Suudi Arabistan kulüplerinin yanı sıra Antalyaspor ile yeniden görüşme halinde olduğu ve kararını henüz vermediği öğrenildi. Orta saha için düşünülen diğer isimlerden biri de Umut Güneş... 22 yaşındaki futbolcu için Alanyaspor ile pazarlıklar sürüyor.