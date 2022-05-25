Fırtına’da hedef Fernando ve Umut

Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın yaptığı, "Bir sağ bek, bir sağ stoper,bir sol bek, orta sahaya bir dinamikbir de tecrübeli isim ve bir kanat oyuncusuistiyoruz" şeklindeki açıklamadan sonra gözler listeye çevrildi. Bordo-mavililer, geçtiğimiz sezonun devre arasında Antalyaspor'a gelen tecrübeli orta saha Fernandoiçin 750 bin Euro serbestkalma bedelini ödeyip transferigerçekleştirmek istiyor. 30 yaşındaki oyuncunun Hull City ve Suudi Arabistan kulüplerinin yanı sıra Antalyaspor ile yeniden görüşme halinde olduğu ve kararını henüz vermediği öğrenildi. Orta saha için düşünülen diğer isimlerden biri de Umut Güneş... 22 yaşındaki futbolcu için Alanyaspor ile pazarlıklar sürüyor.