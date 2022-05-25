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Giriş Tarihi: 25.5.2022

Fırtına’da hedef Fernando ve Umut

YUNUS EMRE SEL
Fırtına’da hedef Fernando ve Umut
Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın yaptığı, "Bir sağ bek, bir sağ stoper, bir sol bek, orta sahaya bir dinamik bir de tecrübeli isim ve bir kanat oyuncusu istiyoruz" şeklindeki açıklamadan sonra gözler listeye çevrildi. Bordo-mavililer, geçtiğimiz sezonun devre arasında Antalyaspor'a gelen tecrübeli orta saha Fernando için 750 bin Euro serbest kalma bedelini ödeyip transferi gerçekleştirmek istiyor. 30 yaşındaki oyuncunun Hull City ve Suudi Arabistan kulüplerinin yanı sıra Antalyaspor ile yeniden görüşme halinde olduğu ve kararını henüz vermediği öğrenildi. Orta saha için düşünülen diğer isimlerden biri de Umut Güneş... 22 yaşındaki futbolcu için Alanyaspor ile pazarlıklar sürüyor.

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Fırtına’da hedef Fernando ve Umut
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