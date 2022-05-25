Florya’da tek başına

alatasaray'da futbolcular teker teker tatile çıkarken, Florya'da bir isim mesaisine devam ediyor:Bir yıl daha sözleşmesi bulunan Torrent, İstanbul'dan ayrılmadı ve 11 Haziran'daki seçime kadar görevinin başında olacak.sportif direktör Sensibile ile transferi düşünülen oyunculara karar verecek ve A Takım'la ilgili rapor hazırlayacak.Yeni seçilecek yönetim, Torrent'in tazminat sorununu da çözmek zorunda.. Başkan adayları Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'nun 11 Haziran sonrası ilk mesaisi İspanyol teknik heyetin sözleşmelerini en az zararla feshetmek olacak.Levent TÜZEMENKendi kendine gelin güvey...başkan adayı da Torrent ile çalışmayacak. Henüz Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu üyelerle toplantılar yapmadıkları için projelerini bilmiyoruz. Ancak Özbek'i yakından tanıyan biri olarak güçlü projeler hazırladığını biliyorum.G.Saray'ın acil ödemeleri var, Dursun Özbek'in kurmayları ile birlikte ödemelerle ilgili planlama yaptığı da kulağıma geldi. Torrent'in hâlâ Florya'da çalışmaya devam etmesi tamamen parasını kurtarmak için atılmış bir adım. İspanyol hoca sözleşmesi gereği kalan ücretini almadan gitmek istemiyor.MAÇ: 20GALIBIYET: 7YENILGI: 8BERABERLIK: 5