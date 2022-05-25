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Giriş Tarihi: 25.5.2022 11:22

Haji Wright, Antalyaspor'da kalmak istiyor

DHA
Haji Wright, Antalyaspor’da kalmak istiyor

Fraport TAV Antalyaspor'da geçen sezon kiralık olarak oynayan Haji Wright (24), takımda kalma isteğini kulübe iletti. Golcünün gelecek sezon Antalyaspor forma giymesi için görüşmeler başladı. Takımdaki kiralık futbolculardan Ndao ile de yollar ayrılacak.

Fraport TAV Antalyaspor'da kiralık olarak forma giyen futbolcuların sözleşme tarihi 31 Mayıs'ta sona erecek. Kırmızı beyazlılarda sözleşmesi sona erecek futbolcularla ilgili gelecek sezon planlamasına hız verildi. Sezon başında Sönderjyske'den kiralanan ABD'li forvet Haji Wright'ın takımda kalması için kırmızı beyazlılar görüşmelere başladı. Haji Wright da kulübüyle görüşerek, Antalyaspor'da forma giyme isteğini belirtti. Ligde 32 maçta 14 gol atıp 2 asist yaparak performansıyla taraftarın gönlünü kazanan Haji Wright'ın, gelecek sezon da Antalyaspor forması giymesi hedefleniyor.

NDAO İLE YOLLAR AYRILACAK

Fraport TAV Antalyaspor, sözleşmesi sona erecek Alassane Ndao ile yollarını ayıracak. Devre arası takıma transfer olan Ndao, 15 maçta görev alıp, 3 golle takıma katkı sağladı. Ndao, Suudi Arabistan kulübü Al-Ahli Cidde takımına dönecek.

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Haji Wright, Antalyaspor'da kalmak istiyor
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