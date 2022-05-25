Son dakika haberi: Fenerbahçe’de Mesut Özil’in menajeri Erkut Söğüt açıkladı! ’Yeni sezonda...’

Fenerbahçe'de kadro dışı olan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, tecrübeli futbolcunun geleceğine dair çarpıcı açıklamalar yaptı.

Geçtiğimiz günlerde Mesut Özil'in durumunu değerlendiren sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, 33 yaşındaki futbolcuyla hayırlı bir konuşma yapılacağını belirtmişti.

Mesut Özil'in geleceği hakkında gelen soruya yanıt veren Koç, "Mesut'un kendisiyle konuşmadık menajeriyle bir konuşma yapıldı, iki taraf için de hayırlı olacak bir konuşma yapılacağını düşünüyorum. Bugün olsa Mesut'u yine transfer ederdim. Mesut'un kariyerini kimse tartışamaz. Fırsattı, ne fırsatıydı; yüklü bir maaşı vardı Arsenal'de, maaşının yarısını ilk sene Arsenal ödeyecekti." ifadelerini kullanmıştı.

"YENİ SEZONDA KADRODA OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Tecrübeli futbolcunun menajeri Erkut Söğüt de İngiliz basınına verdiği röportajda başarılı futbolcunun Fenerbahçe'de kalacağını söyledi.

Mirror'a konuşan Söğüt, "Mesut'un yeni sezonda kadroda olacağını düşünüyorum. Hepimiz bunu bekliyoruz ve umduğumuz şey de bu. Ayrılmaya dair herhangi bir hamlemiz yok. Kontratının bitmesine 2 yıl daha var ve 2 yıl daha Fenerbahçe'de kalacak." dedi.

"KARİYERİNİ TÜRKİYE'DE BİTİRECEK"

Mesut'un kariyerini Türkiye'de bitireceğini söyleyen Erkut Söğüt, "Bence Mesut kariyerini Türkiye'de bitirmek istiyor. Bunu hep istedi. Fenerbahçe'de ya da Türkiye'de yeni maceralar yaşayacağını hayal edebiliyorum. Şu an ailesiyle birlikte Türkiye'den başka bir ülkeye gideceklerini sanmıyorum. Fenerbahçe'den önce başka ülkelere gidebilirdi ancak şu an bunun olacağını sanmıyorum ancak futbolda hiçbir şey belli olmaz." ifadelerini kullandı.