Mesut Özil’den büyük anlaşma!

F.BAHÇE'DE kadro dışı bırakılan ve geleceği henüz netleşmeyen Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt'ten sürpriz açıklamalar geldi. Başkan Ali Koç ile yaptığı görüşme sonrası İngiliz Daily Mirror'a konuşan Söğüt, "Mesut'un 2 yıl daha sözleşmesi var.Fenerbahçe'de kalacak. Kadro dışı bırakılmıştı. Bazı oyuncular ve antrenör arasında tartışma vardı. Fakat bu her zaman yaşanan bir şeydir. Mesut Özil, kariyerine Fenerbahçe'de nokta koymak istiyor. Fenerbahçe'den önce olsaydı belki başka bir ülkeye ve kulübe gidebilirdi. Ancak artık böyle bir şey olmaz sanırım ama futbolda da asla geleceği bilemezsin" dedi. Öte yandan Mesut Özil, M10 markası ile Endonezya'da 100 milyon dolarlık ticari ve sponsorluk anlaşmaları imzaladı. Endonezya'ya giden yıldız futbolcunun, ülkede ciddi bir hayran kitlesinin olduğu belirtildi.Endonezya'daki Türkiye Cumhuriyeti Cakarta Büyükelçiliği'ni ziyaret eden Mesut Özil, Büyükelçi Aşkın Asan'a F.Bahçe forması hediye etti.