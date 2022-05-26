Turkuvaz Medya Grubu Halı Saha Turnuvasında şampiyon 35MM oldu!

35MM takımının kupayı kazanması halinde kazandıkları hediye çeklerini köy okullarındaki çocuklara bağışlama isteği yerine, yönetim kararıyla "Turkuvaz Medya Grubu" olarak bağış yapılması karara bağlanmıştır. Bu nedenle, 35MM takım oyuncularının halı saha da yaptıkları röportajlarda; ilgili bağışın 35MM tarafından yapılacağını dair söylemleri olduğu için, tüm yayın gruplarımızda haber yapılırken bir karışıklığa sebep olmaması için bu bölümlerinin çıkarılmasını önemle rica ediyoruz.

TURKUVAZ MEDYA GRUBU HALI SAHA TURNUVASI HAKKINDA

3 Ocak'ta başlayan sezon boyunca heyecan dolu karşılaşmalara sahne olan "Turkuvaz Medya Halı Saha Turnuvası" ebedi dostlukların temelinin atıldığı bir atmosferde gerçekleşti. Takım oyuncuları iş hayatının stresini turnuva maçıyla atarak, farklı birimlerde çalışan arkadaşlarıyla dostluklarını perçinledi.

Turkuvaz Medya Grubu olarak medya sektöründe gösterdiği başarılı ve öncü şirket kültürünü pekiştirmeyi ve şirket bünyesinde iletişim, motivasyon ve takım ruhunu arttırmayı hedefleyerek düzenlenen "Turkuvaz Medya Grubu Halı Saha Turnuvası" Türkiye Futbol Federasyonu tarafından görevlendirilen profesyonel hakemler tarafından yönetildi.

166 MAÇLIK SPOR KEYFİ VE DEV SERÜVEN

5 grup, 42 takım ve 462 oyuncu ile başlayan Turkuvaz Medya Grubu Halı Saha Turnuvası 3 Ocak Pazartesi günü Alibeyköy Öztürkler Halı Saha ve Spor Tesisleri'nde başladı. Grup maçları sonrası en iyi puanı alan ilk 3 takım bir üst tura çıkmaya hak kazanarak kendi aralarında eleme maçları yaptı.

EKİP RUHUNU TAKIM RUHUNA ÇEVİRMEK VE SPOR YAPMAK

Turkuvaz Medya Grubu Halı Saha Turnuvası; çalışanlarımızın sportif faaliyetlerine destek vermenin yanında, farklı bölümlerdeki çalışanlarımızın buluşmalarını sağlayarak, Turkuvaz Medya Grubu kurum kültürümüzün geliştirilmesini amaçlamaktadır.