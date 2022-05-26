Ziraat Türkiye Kupası finali bugün oynanıyor! Kayserispor ile Sivasspor kupa için mücadele edecek

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise "Şehirde inanılmaz bir heyecan var. Karşımızdaki takım da sıradan bir takım değil. İki tarafa da başarılar, ama bizim kupaya daha çok ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı. Kayserispor Takım Kaptanı İlhan Parlak ve Sivasspor Takım Kaptanı Ziya Erdal da Türkiye'ye güzel bir Anadolu derbisi izleteceklerini söylediler.