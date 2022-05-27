Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları'nın 1. etabı tamamlandı
Giriş Tarihi: 27.5.2022 16:20

Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları'nın 1. etabı tamamlandı

AA
Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları’nın 1. etabı tamamlandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinden, 25 Mayıs'ta başlayan Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları'nın 1. etabı, teknelerin tamamının Bodrum'un Turgutreis Mahallesi'ndeki bitiş noktasına ulaşmasıyla tamamlandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinden, 25 Mayıs'ta başlayan Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları'nın 1. etabı, teknelerin tamamının Bodrum'un Turgutreis Mahallesi'ndeki bitiş noktasına ulaşmasıyla tamamlandı.

Cumhurbaşkanlığı himayesindeki organizasyon, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve Muğla Valiliği iş birliğinde gerçekleştiriliyor.

Arçelik Sailing Team ekibinin, Marmaris'ten 21 saat 25 dakikada Bodrum'daki marinaya dün ulaşmasıyla Halikarnas Kupası Line Honours Ödülü'nü almaya hak kazandığı yarışlarda, diğer tekneler de varış noktasına ulaştı.

Yarışlar sırasında havadan ve denizden çekilen görüntüler, görsel bir şölenin yaşanmasını sağladı.

İlk etabın ödül töreni ise yarın saat 19.00'da Bodrum Kalesi'nde yapılacak.

DHL Express Türkiye ana sponsorluğunda Muğla'dan başlayan organizasyondaki diğer 3 yarış ise İstanbul'da gerçekleştirilecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Survivor 2022 ödül oyununu hangi takım ve kim kazandı? Justin Bieber konserli ödül oyunu için Survivor'da kıyasıya rekabet!
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a çarpıcı mesaj! "Buna uymazlarsa ileri noktaya taşırız"
SON DAKİKA: Ünlü deprem uzmanı Oğuz Gündoğdu hayatını kaybetti! İstanbul depremi uyarıları ile kamuoyunda dikkat çekmişti
Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası’nda gol düellosu! Sivasspor, Kayserispor’u devirdi kupaya uzandı…
LUNA coin ne kadar, kaç dolar, kaç TL, ne zaman yükselecek? CANLI GRAFİK: LUNA COİN yakımı olacak mı, fiyatı ne oldu?
Doktora öğrencisinden akılalmaz intikam: 8 yıla kadar hapsi isteniyor
Son dakika: İstanbul Fulya'da 3 kişi ölü bulundu! Vahşetin sebebi belli oldu!
Son dakika: Adana'da 'Sıfır Bir' oyuncusu sokak ortasında dehşet saçtı
Son dakika: Fuar basan CHP'li Bakırköy Belediyesi zabıtasına büyük şok!
Son dakika: Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde hareketli dakikalar! 1 kişi etkisiz hale getirildi... Vali Gül'den ilk açıklama
ARKADAŞINA GÖNDER
Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları'nın 1. etabı tamamlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA