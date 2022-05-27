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Giriş Tarihi: 27.5.2022

Eren için geri sayım

YUNUS EMRE SEL
Eren için geri sayım

Yeni yabancı kuralına göre kadrosunu şekillendirmeyi planlayan Trabzonspor, sol bek için Eren Elmalı’da karar kıldı. İstanbul ekibi süreci uzatırsa, bordo-mavili kulüp yeni alternatiflere yönelecek

Trabzonspor'un şampiyon kapattığı 2021-22 sezonunda kadrosunda en çok zorlandığı mevki sol bek olmuştu. Bu mevkide Trondsen, İsmail Köybaşı, Peres, Denswil, Abdülkadir Ömür, Puchacz ve Yusuf Erdoğan olmak üzere 7 isim değişmeli olarak görev yapmış ancak bir türlü istikrar sağlanamamıştı. Ve bordo-mavili yönetim yeni sezonda böyle bir sıkıntı yaşanmaması için kolları sıvadı. Yerli kuralının da 7+4 olarak uygulanacağını dikkate alan Trabzonspor, bu bölgeye ilk etapta bir Türk oyuncu transfer etmek istiyor.

F.BAHÇE DE PEŞİNDE
Scout ekibinin hazırladığı rapor ve teknik ekibin onayı doğrultusunda ilk hedef Kasımpaşa ile yıldızı parlayan Eren Elmalı oldu. Ancak İstanbul kulübünün Trabzonspor dışında başta Fenerbahçe olmak üzere birçok farklı kulüple temas halinde olduğu ve bu nedenle oyuncunun satışıyla ilgili bir karar veremediği belirtildi. Trabzonspor ise Kasımpaşa'nın 21 yaşındaki sol bek için vereceği kararı uzatması durumunda farklı isimlere yönelecek. Dış basında ise Sevilla'da forma giyen 28 yaşındaki İsveçli futbolcu Ludwig Augustinsson'un gündemde olduğu iddia edildi.

TEK DÜŞÜNCEM DEVLER LİGİ!
BAKASETAS ayrılacağı yönündeki dedikodulara noktayı koydu: "Benim böyle bir gündemim yok. Eğer bir teklif gelirse, sonrasında sürece bakılır. Ben hırslı ve hedefleri olan bir oyuncuyum. Nereye kadar ulaşacağımı görmek istiyorum. Şu an zaten çok büyük bir kulüpte oynuyorum. Şampiyon olduk, mutluyum. Sahip olduğum her şeyi bana veren yerdeyim. 2 yıllık kontratım var. İlerisini zaman gösterecek. Hedefim Devler Ligi'nde oynamak."

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Eren için geri sayım
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