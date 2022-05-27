Eren için geri sayım

Trabzonspor'un şampiyon kapattığı 2021-22 sezonunda kadrosunda en çok zorlandığı mevki sol bek olmuştu. Bu mevkideveolmak üzere 7 isim değişmeli olarak görev yapmış ancak bir türlü istikrar sağlanamamıştı.Yerli kuralının da 7+4 olarak uygulanacağını dikkate alan Trabzonspor, bu bölgeye ilk etapta bir Türk oyuncu transfer etmek istiyor.Scout ekibinin hazırladığı rapor ve teknik ekibin onayı doğrultusunda ilk hedef Kasımpaşa ile yıldızı parlayan Eren Elmalı oldu.Trabzonspor ise Kasımpaşa'nın 21 yaşındaki sol bek için vereceği kararı uzatması durumunda farklı isimlere yönelecek. Dış basında iseayrılacağı yönündeki dedikodulara noktayı koydu: "Benim böyle bir gündemim yok. Eğer bir teklif gelirse, sonrasında sürece bakılır. Ben hırslı ve hedefleri olan bir oyuncuyum. Nereye kadar ulaşacağımı görmek istiyorum. Şu an zaten çok büyük bir kulüpte oynuyorum. Şampiyon olduk, mutluyum. Sahip olduğum her şeyi bana veren yerdeyim. 2 yıllık kontratım var. İlerisini zaman gösterecek. Hedefim Devler Ligi'nde oynamak."