Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sağ beke 2 aday
Giriş Tarihi: 27.5.2022

Sağ beke 2 aday

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Sağ beke 2 aday

Sarı-lacivertlilerin favorisi maliyeti daha düşük olan Bünyamin... Antalyaspor, genç oyuncu için 5 milyon Euro isterken, Ozan Tufan’la takası gündemde. Mert’in transferi ise 8 milyon Euro’luk bonservisinin düşmesine bağlı

Önümüzdeki sezonun kadro planlamasını yapan Fenerbahçe, 7+4 kuralını da hesaba katarak sağ beke Türk oyuncu takviyesi yapma kararı aldı. Bu mevki için Sangare'nin 6 ay sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle elinde sadece Osayi-Samuel kalan Kanarya, Antalyaspor'dan Bünyamin Balcı ve Sassuolo'dan Mert Müldür'ü listesine dahil etti. Antalya, Bünyamin için 5 milyon Euro istiyor ancak sarı-lacivertliler oyuncuyu 3-3.5 milyon Euro bandında bir rakama kadrosuna katmayı hedefliyor. Ozan Tufan'ın da bu transferde takas olarak kullanılma olasılığı bulunuyor. Mert Müldür'ün durumu ise kulübünün 8 milyon Euro'luk bonservis bedelinde indirime gitmesine bağlı. Bu nedenle Bünyamin Balcı, sağ bek transferinde bir adım önde duruyor.

JESUS İÇİN PROTESTO!
DAHA önce Jorge Jesus'un takımın başına gelmesi için sosyal medya üzerinden kampanya başlatan Flamengo taraftarı, şimdi de sokaklara dökülmeye hazırlanıyor. Kırmızı-siyahlı futbolseverler, pazar günü Rio de Janeiro'da Portekizli hocayla anlaşma sağlayamadığı için başkan Luiz Rodolfo Landim Machado'yu protesto edecek. Flamengo taraftarları her ne kadar Jesus'tan umudunu kesmese de kulüp yönetiminin bu defteri tamamen kapattığı gelen bilgiler arasında.

SON MAAŞINI ALIP GELECEK
FENERBAHÇE camiası, başkan Ali Koç'un "Yeni teknik direktörümüzü pazartesi günü açıklayacağız" sözlerinin ardından Jorge Jesus için geri sayıma geçti. Benfica kulübünden 600 bin Euro'luk son maaşını ay sonuna kadar alacak olan Portekizli ünlü çalıştırıcının hafta sonu İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

MESUT: F.BAHÇE İLE SÖZLEŞMEM VAR!
FENERBAHÇE'DE kadro dışı kalan Mesut Özil, ticari yatırımlar için gittiği Endonezya'da açıklamalarda bulundu. 33 yaşındaki oyuncu, kendisine sorulan soruları cevaplarken şu ifadeleri kullandı: "Fenerbahçe ile sözleşmem devam ediyor. Şu an Türkiye'de mutluyum, çünkü ailem orada yaşıyor. Ama eğer bana bir gün Endonezya'ya transfer olup olmayacağımı sorarsanız, Bali United'a transfer olmakla ilgilenebilirim." Tecrübeli oyuncunun 30 Haziran 2024'e kadar mukavelesi bulunuyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Survivor 2022 ödül oyununu hangi takım ve kim kazandı? Justin Bieber konserli ödül oyunu için Survivor'da kıyasıya rekabet!
Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası’nda gol düellosu! Sivasspor, Kayserispor’u devirdi kupaya uzandı…
LUNA COİN yakımı olacak mı, fiyatı ne oldu? LUNA coin ne kadar, kaç dolar, kaç TL, ne zaman yükselecek? CANLI VERİLER!
Son dakika: Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde hareketli dakikalar! 1 kişi etkisiz hale getirildi... Vali Gül'den ilk açıklama
MGK'den operasyon sinyali verildi! Yeni harekat hangi bölgeleri kapsayacak? Abdullah Ağar açıkladı
29 Mayıs’ta toplu taşıma ücretsiz olacak
NATO'dan İsveç ve Finlandiya'ya son tarih: O zamana kadar Türkiye'nin isteklerini yerine getirmezseniz...
SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu'ndan Finlandiya ve İsveç'e NATO vetosu: Üye olmak istiyorsanız bu adımları atın
Kılıçdaroğlu’nun ABD’deki kilit ismi! Yurter Özcan kimlerle neden görüştü?
FED FAİZ KARARI ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? Altın, petrol, kripto para! Piyasaların gözü Haziran 2022 FED faiz kararında...
ARKADAŞINA GÖNDER
Sağ beke 2 aday
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA