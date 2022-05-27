Sağ beke 2 aday

nümüzdeki sezonun kadro planlamasını yapan Fenerbahçe, 7+4 kuralını da hesaba katarakBu mevki için6 ay sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle elinde sadece Osayi-Samuel kalan Kanarya, Antalyaspor'dan Bünyamin Balcı ve Sassuolo'dan Mert Müldür'ü listesine dahil etti.Ozan Tufan'ın da bu transferde takas olarak kullanılma olasılığı bulunuyor. Mert Müldür'ün durumu ise kulübünün 8 milyon Euro'luk bonservis bedelinde indirime gitmesine bağlı. Bu nedenle Bünyamin Balcı, sağ bek transferinde bir adım önde duruyor.JESUS İÇİN PROTESTO!DAHA önce Jorge Jesus'un takımın başına gelmesi için sosyal medya üzerinden kampanya başlatan Flamengo taraftarı, şimdi de sokaklara dökülmeye hazırlanıyor.Flamengo taraftarları her ne kadar Jesus'tan umudunu kesmese de kulüp yönetiminin bu defteri tamamen kapattığı gelen bilgiler arasında.FENERBAHÇE camiası, başkan Ali Koç'un "Yeni teknik direktörümüzü pazartesi günü açıklayacağız" sözlerinin ardından Jorge Jesus için geri sayıma geçti.Portekizli ünlü çalıştırıcının hafta sonu İstanbul'a gelmesi bekleniyor.FENERBAHÇE'DE kadro dışı kalan Mesut Özil, ticari yatırımlar için gittiği Endonezya'da açıklamalarda bulundu. 33 yaşındaki oyuncu, kendisine sorulan soruları cevaplarken şu ifadeleri kullandı:Ama eğer bana bir gün Endonezya'ya transfer olup olmayacağımı sorarsanız, Bali United'a transfer olmakla ilgilenebilirim."