Sağ beke 2 aday

Sarı-lacivertlilerin favorisi maliyeti daha düşük olan Bünyamin... Antalyaspor, genç oyuncu için 5 milyon Euro isterken, Ozan Tufan’la takası gündemde. Mert’in transferi ise 8 milyon Euro’luk bonservisinin düşmesine bağlı
Önümüzdeki sezonun kadro planlamasını yapan Fenerbahçe, 7+4 kuralını da hesaba katarak sağbeke Türkoyuncu takviyesiyapmakararı aldı. Bu mevki için Sangare'nin 6 ay sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle elinde sadece Osayi-Samuel kalan Kanarya, Antalyaspor'dan Bünyamin Balcı ve Sassuolo'dan Mert Müldür'ü listesine dahil etti. Antalya,Bünyaminiçin 5milyonEuroistiyorancak sarı-lacivertlileroyuncuyu 3-3.5 milyonEuro bandında bir rakamakadrosuna katmayıhedefliyor. Ozan Tufan'ın da bu transferde takas olarak kullanılma olasılığı bulunuyor. Mert Müldür'ün durumu ise kulübünün 8 milyon Euro'luk bonservis bedelinde indirime gitmesine bağlı. Bu nedenle Bünyamin Balcı, sağ bek transferinde bir adım önde duruyor.
JESUS İÇİN PROTESTO!
DAHA önce Jorge Jesus'un takımın başına gelmesi için sosyal medya üzerinden kampanya başlatan Flamengo taraftarı, şimdi de sokaklara dökülmeye hazırlanıyor. Kırmızı-siyahlıfutbolseverler, pazar günü Rio deJaneiro'da Portekizli hocayla anlaşmasağlayamadığı için başkan LuizRodolfo Landim Machado'yu protestoedecek. Flamengo taraftarları her ne kadar Jesus'tan umudunu kesmese de kulüp yönetiminin bu defteri tamamen kapattığı gelen bilgiler arasında.
SON MAAŞINI ALIP GELECEK
FENERBAHÇE camiası, başkan Ali Koç'un "Yeni teknik direktörümüzü pazartesi günü açıklayacağız" sözlerinin ardından Jorge Jesus için geri sayıma geçti. Benfica kulübünden600 bin Euro'luk son maaşınıay sonuna kadar alacak olan Portekizli ünlü çalıştırıcının hafta sonu İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
MESUT: F.BAHÇE İLE SÖZLEŞMEM VAR!
FENERBAHÇE'DE kadro dışı kalan Mesut Özil, ticari yatırımlar için gittiği Endonezya'da açıklamalarda bulundu. 33 yaşındaki oyuncu, kendisine sorulan soruları cevaplarken şu ifadeleri kullandı: "Fenerbahçeile sözleşmem devam ediyor. Şu anTürkiye'de mutluyum, çünkü ailemorada yaşıyor. Ama eğer bana bir gün Endonezya'ya transfer olup olmayacağımı sorarsanız, Bali United'a transfer olmakla ilgilenebilirim." Tecrübelioyuncunun 30 Haziran 2024'ekadar mukavelesi bulunuyor.