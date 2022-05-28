Liverpool - Real Madrid maçı neden geç başladı? UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı neden başlamadı?





ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN EN BAŞARILISI REAL MADRİD 14. KUPAYI HEDEFLİYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde yarın Liverpool ile karşılaşacak Real Madrid, kupayı en çok müzesine götüren takım olarak öne çıkıyor.

İspanya temsilcisi, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında olmak üzere 13 kez mutlu sona ulaşarak Avrupa'nın bir numaralı kupasının en başarılı takımı olmayı başardı.

Madrid ekibi, 1962, 1964 ve 1981 yıllarında yaptıkları final maçlarında ise sahadan yenilgiyle ayrılarak kupaya uzanamadı.