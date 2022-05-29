Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ahmet Ağaoğlu, Ahmet Çalık'ın ailesini ziyaret etti
Giriş Tarihi: 29.5.2022 20:30 Son Güncelleme: 29.5.2022 20:30

Ahmet Ağaoğlu, Ahmet Çalık'ın ailesini ziyaret etti

AA
Ahmet Ağaoğlu, Ahmet Çalık’ın ailesini ziyaret etti

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, trafik kazasında hayatını kaybeden İttifak Holding Konyaspor'un oyuncusu Ahmet Çalık'ın ailesini ziyaret etti.

Kulübün internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Ağaoğlu'nun, Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Sezonu'nda geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden ve sezona adı verilen Çalık'ın ailesiyle bir araya geldiği belirtti.

Açıklamada, Konya'da gerçekleşen ziyarette Ağaoğlu'nun yanı sıra İttifak Holding Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen ve yöneticileri ile Çalık'ın annesi Nurhan, babası Ali ve kardeşi Emir Çalık'ın da yer aldığı ifade edildi.

Ağaoğlu'nun Çalık ailesine taziye dileklerinde bulunduktan sonra minyatür şampiyonluk kupası, Trabzonsporlu oyuncuların imzaladığı şampiyonluk forması ve şampiyonluk madalyalarından birini aileye hediye ettiği kaydedildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika: Mayıs ayı enflasyon beklentisi ve tahmini açıklandı! Enflasyon farkı için geri sayım: Merkez Bankası TÜFE enflasyon beklentisi netleşti: Mayıs 2022 enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
SİGARA ZAMMI son durum: ÖTV sonrası sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Marka marka güncel sigara fiyatı listesi
Emekli zammından son dakika: Temmuz ayında SSK Bağ-Kur En düşük 2022 emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?
SON DAKİKA: Emekli zammı ne kadar, kaç TL? 2022 Temmuz SSK-BAĞKUR ve memur emekli maaş zammı hesap tablosu
ASGARİ ÜCRET EK ZAM son dakika gelişmesi: 2022 Asgari ücret zammı olacak mı, ne zaman gelecek? Temmuz zammı netleşiyor!
Son Dakika: Mayıs ayı enflasyon beklentisi ve tahmini belli oldu! Merkez Bankası enflasyon beklenti anketi açıklandı: Mayıs 2022 enflasyon ne zaman açıklanacak? 5 aylık ve 6 aylık enflasyon farkı ne kadar olacak?
Son dakika: Altılı masada Selahattin Demirtaş çatlağı iddiası! Kılıçdaroğlu apar topar geri döndü!
Konser iptalleri baydı
Son Dakika Haberi: Motorin benzin fiyatı yeni zam ile güncel litre fiyatı: Benzin ve motorin fiyatları ne kadar kaç TL oldu? İşte İstanbul ve 2 büyükşehirdeki akaryakıt pompa fiyatları
Son dakika! Başkan Erdoğan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nden seslendi: Son nefesimize kadar buradayız
ARKADAŞINA GÖNDER
Ahmet Ağaoğlu, Ahmet Çalık'ın ailesini ziyaret etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA