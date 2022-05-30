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Giriş Tarihi: 30.5.2022

Abdülkerim hamlesi

Abdülkerim hamlesi
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, dün Konya'da ziyaretlerde bulundu. Önce İttifak Holding Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen'le bir araya gelen Başkan Ağaoğlu'nun, burada transfer görüşmesi gerçekleştirdiği öğrenildi. Stoper mevkii için önceliğini Kaan Ayhan'a veren bordo-mavililer, yeşil-beyazlıların gözde futbolcusu Abdülkerim Bardakçı için de nabız yokladı. Ağaoğlu'nun, Özgökçen'e 27 yaşındaki futbolcu için teklif götürdüğü kaydedildi. Bilindiği üzere Abdülkerim'i, Fenerbahçe ve Beşiktaş da istiyor. Geçtiğimiz sezon ligde 33 maçın tamamına 11'de başlayan yıldız stoper, 5 gol atarken 3 de asist yapmıştı.

AHMET ÇALIK'IN AİLESİNE ZİYARET
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, geçen sezon trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Konyaspor'un futbolcusu Ahmet Çalık'ın ailesini de ziyaret etti. Fatih Özgökçen'in de bulunduğu ziyarette anne Nurhan Çalık, baba Ali Çalık ve kardeş Emir Çalık yer aldı. Ağaoğlu, Çalık ailesine taziye dileklerinde bulunduktan sonra, tüm takımın imzaladığı şampiyonluk formasını hediye etti.

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Abdülkerim hamlesi
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