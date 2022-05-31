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Giriş Tarihi: 31.5.2022 10:40 Son Güncelleme: 31.5.2022 10:43

Francesco Farioli’nin yeni durağı İtalya! Kariyerinde ilk kez…

Francesco Farioli’nin yeni durağı İtalya! Kariyerinde ilk kez…

Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli’y ülkesi İtalya’dan teklif geldi. Serie A takımlarından Spezia, 33 yaşındaki genç teknik direktörü renklerine bağlamak için çalışmalara başladı. İşte tüm detaylar…

Alanyaspor'da Çağdaş Atan'ın yardımcılığını yapan ve daha sonra Akdeniz ekibine teknik direktör olarak geri dönen Francesco Farioli'ye Spezia talip oldu. Anlaşmanın sağlanması halinde İtalyan teknik adam ilk kez ülkesinde görev alacak.

ÇAĞDAŞ ATAN'IN YANINDAN AVRUPA'YA

Gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığı haberine göre, İtalya Serie A'yı bu sezon 16. sırada bitiren Spezia, Aytemiz Alanyaspor'un başarılı teknik direktörü Francesco Farioli'ye talip oldu.

Şu anki teknik direktörleri Tiago Motta ile yollarını ayıracak olan Spezia'nın Farioli'yi uzun süredir takip ettiği ve ilgisi olduğu ifade edildi.

FARIOLI'NİN BU SEZONKİ İSTATİSTİKLERİ

Francesco Farioli, 2020 yılında Çağdaş Atan'ın yardımcısı olarak Aytemiz Alanyaspor'da çalıştı ve ardından da Fatih Karagümrük'ün başına geçti.

Karagümrük'ten ayrıldıktan sonra da Alanyaspor'un başına birinci koç olarak dönen İtalyan teknik adam, Akdeniz ekibinin başında çıktığı 39 maçta 20 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşadı.

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Francesco Farioli’nin yeni durağı İtalya! Kariyerinde ilk kez…
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