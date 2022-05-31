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Giriş Tarihi: 31.5.2022 13:23

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'den Belçika'ya transfer! Genç oyuncu...

VOLKAN DEMİR
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’den Belçika’ya transfer! Genç oyuncu...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Jorge Jesus'u açıklamaya hazırlanan sarı lacivertlilerde transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'nın genç oyuncusuna Belçika'dan teklifler geldiği bildirildi. İşte o isim ve tüm detaylar...

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Teknik direktör Jorge Jesus'u açıklamaya hazırlanan sarı lacivertlilerde transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.

Kanarya'nın genç oyuncusuna Belçika'dan teklifler geldiği bildirildi. İşte o isim ve tüm detaylar...

Fenerbahçe U19 kalecisi Abdullah Kaan Karaca, Belçika yolcusu... Altay Bayındır'ın yanı sıra kadrosuna Sinan Bolat'ı katmayı düşünen sarı-lacivertlilerde, 2004 doğumlu Kaan A Takımda şans bulma ihtimalinin düşük olması nedeniyle oynayabileceği bir takıma transfer olmak istiyor.

Kaan'a Belçika kulüplerinden teklifler geldiği ve oyuncunun seçenekleri değerlendirdiği bildirildi. Kaan, Belçika kulüplerinden birini kabul ederse Berke Özer'in izinden gitmiş olacak.

Bilindiği gibi Berke de çok genç yaşta Vesterlo'nun yolunu tutmuş ve buradaki performansıyla önemli mesafe kat etmişti.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'den Belçika'ya transfer! Genç oyuncu...
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