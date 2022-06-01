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Giriş Tarihi: 1.6.2022 11:53 Son Güncelleme: 1.6.2022 11:56

Dirk Kuyt'tan teknik direktörlük kararı! Yeni takımı...

Dirk Kuyt’tan teknik direktörlük kararı! Yeni takımı...

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Hollandalı efsane futbolcu Dirk Kuyt, yeşil sahalara teknik direktör olarak geri dönüyor. İşte tüm detaylar...

Liverpool'un efsanevi isimlerinden olan ve bir dönem Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyen Dirk Kuyt, antrenörlük kariyerindeki bir ilki yaşamaya hazırlanıyor.

ESPN'de yer alan haberde, Hollanda 2. lig takımlarından Ado Den Haag'ın Dirk Kuyt'la anlaşmaya vardığı ve resmi açıklamanın perşembe günü yapılabileceği belirtildi. Aktif futbolculuk kariyerini 2018'de Quick Boys takımında noktalayan Dirk Kuyt, Hollanda ekibinde aynı dönemde antrenörlük kariyerine başlamıştı.

Bir sezon sonra Feyenoord U19 takımın başına geçen Kuyt, geçtiğimiz yıl antrenörlük lisansı alırken RTL'de yorumcu olarak görev yapıyordu.

Ado Den Haag'ın Dirk Kuyt'ı resmen açıklamasının ardından Kuyt, antrenörlük kariyerinde ilk kez bir takımda başantrenör olarak çalışacak.

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Dirk Kuyt'tan teknik direktörlük kararı! Yeni takımı...
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