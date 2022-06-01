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Giriş Tarihi: 1.6.2022 14:25

Samsunspor, teknik direktör Ersan Parlatan ile prensip anlaşmasına vardı

AA
Samsunspor, teknik direktör Ersan Parlatan ile prensip anlaşmasına vardı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, teknik direktör Ersan Parlatan ile prensipte anlaştı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, teknik direktör konusunda Ersan Parlatan ile yapılan görüşmeler sonuncunda prensip anlaşmasına varıldığı bildirildi.

Parlatan'ın Atakaş Hatayspor, Göztepe ve son olarak İttifak Holding Konyaspor'da görev yapan teknik direktör İlhan Palut'un yardımcılığını üstlendiği belirtilen açıklamada, Parlatan'ın ekibinde İtalyan yardımcı antrenör, İtalyan kondisyoner ve Alman kaleci antrenörü de yer alacağı kaydedildi.

Kulübün ayrıca bir Türk kaleci antrenörü, bir Türk kondisyoner ve 4 analizci ile de sözleşme imzaladığı aktarıldı.

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Samsunspor, teknik direktör Ersan Parlatan ile prensip anlaşmasına vardı
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