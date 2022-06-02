Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Adım adım Beşiktaş’a
Giriş Tarihi: 2.6.2022

Adım adım Beşiktaş’a

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Adım adım Beşiktaş’a

İlk görüşmelerde ücret ve süre konusunda anlaşma sağlanamayan Faslı defans oyuncusuyla kurulan temas sonuç verdi. Romain Saiss, siyah-beyazlıların iki yıllık sözleşme ve sezon başına 1.5 milyon Euro’luk önerisine olumlu yaklaştı

Beşiktaş'ın stoper transferi için gündeminde olan Romain Saiss, ilk görüşmede 2 milyon Euro yıllık ücret ve 3 senelik kontrat talep etmişti. Bu nedenle görüşmeler başlangıçta tıkanırken siyah-beyazlılar ümidini yitirmişti. Ancak teknik direktör Valerien İsmael'in isteği doğrultusunda yeniden görüşülen tecrübeli isim bu kez taleplerini azalttı. Geçmişte Beşiktaş'a karşı Vodafone Park'ta Wolverhampton formasıyla rakip olarak çıkan Faslı oyuncuyla görüşmeler olumlu yöne çevrildi. 32 yaşındaki futbolcunun hem yıllık ücret konusunda hem de sözleşme süresinde esnek davrandığı kaydedildi. Siyah-beyazlıların 1.5 milyon Euro net ücret + 500 bin Euro bonus şeklindeki önerisine pozitif yaklaşan Saiss'in 2 yıllık kontrat süresini de değerlendirmeye aldığı belirtildi.

ELİNİ ÇABUK TUTMAK İSTİYOR
İki taraf arasındaki görüşmeler sürüyor. Beşiktaş yönetimi, bu transferi gelecek haftaya kadar imza aşamasına taşımak istiyor. 6 sezondur formasını giydiği Wolverhampton'dan ayrılan Saiss, bu sezon 32 maça çıkmış ve 3 gol kaydetmişti. Tecrübeli futbolcu, stoper dışında ön liberoda da görev alabiliyor.

454 DAKİKADA 3.9 MİLYON KAZANDI
Beşiktaş'ın en fiyasko takviyelerinden biri olarak tarihe geçen ve son iki yılında kadro dışı olan Douglas bir servet kazanarak takımdan ayrıldı
BREZILYALI sağ bek Douglas, gelmiş geçmiş en büyük transfer fiyaskolarından biri olarak Beşiktaş'ın tarihine geçti. Barcelona'dan kiralık olarak gittiği Sivasspor'da başarılı bir sezon geçiren Douglas, serbest kaldığı 2019'da Beşiktaş'a geldi. Sivasspor'daki performansı ile (32 maçta 3 gol, 7 asist) ligin en iyi sağ beki olarak gösterilen Brezilyalı, Beşiktaş'ta bekleneni veremedi. Sadece 7 maç (5 lig-2 Avrupa Ligi) oynayabildiği ilk sezonun ardından kayboldu. 2020-21'de sakatlığını bahane ederek oynamayan 31 yaşındaki futbolcu, son iki sezonunda kadro dışı kaldı. Douglas 454 dakika sahada kalırken, 1.5 milyonu imza parası olmak üzere 3.9 milyon Euro alarak kulüpten sessiz sedasız ayrıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika | Johnny Depp-Amber Heard davasında jüri karara vardı! Johnny Depp için sevindiren haber!
EMEKLİ ZAMMI 2022 TEMMUZ: SSK ve BAĞKUR en düşük aylık 4 bin 156 TL oluyor! En düşük ve en yüksek emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?
SON DAKİKA: EYT'de en çok merak edilen tarih belli oldu! İşte emeklilikte yaşa takılanlar için çözüm rotası ve masadaki formül: EYT'de son durum ne?
SİGARA FİYATLARI HAZİRAN 2022 GÜNCEL LİSTE: 1 Haziran 2022 Sigaraya yeni zam mı geldi, Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar?
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Suriye'ye operasyon mesajı! 'Yeni bir safhaya geçiyoruz' diyerek hedefleri açıkladı...
SON DAKİKA: 2022 emekli ve memur Temmuz zammı için çifte hesap! Cuma günü bildiriliyor! Enflasyon farkı ve ek zam ile en düşük emekli-memur maaşları ne kadar olacak?
CHP'li Tanju Özcan'ın skandal sözlerinin ardından bir ilk! Belediye meclis üyesi belediye başkanından korunacak
Son dakika | Bakan Koca duyurdu: Koronavirüste yeni dönem! 'Haftalık olarak yayınlanacak
CHP'den Başkan Erdoğan'ın 10 sorusuna çelişkili yanıtlar! Engin Özkoç Kılıçdaroğlu ile ters düştü
Tarım ve Orman Bakanlığı 1800 kişilik dev personel alımına başlıyor! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi ne zaman, şartları neler?
ARKADAŞINA GÖNDER
Adım adım Beşiktaş’a
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA