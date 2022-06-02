Adım adım Beşiktaş’a

Beşiktaş'ın stoper transferi için gündeminde olan Romain Saiss, ilk görüşmede 2 milyon Euro yıllık ücret ve 3 senelik kontrat talep etmişti. Bu nedenle görüşmeler başlangıçta tıkanırken siyah-beyazlılar ümidini yitirmişti. Ancak teknik direktör Valerien İsmael'in isteği doğrultusunda yeniden görüşülen tecrübeli isim bu kez taleplerini azalttı.32 yaşındaki futbolcunun hem yıllık ücret konusunda hem de sözleşme süresinde esnek davrandığı kaydedildi. Siyah-beyazlıların 1.5 milyon Euro net ücret + 500 bin Euro bonus şeklindeki önerisine pozitif yaklaşan Saiss'in 2 yıllık kontrat süresini de değerlendirmeye aldığı belirtildi.İki taraf arasındaki görüşmeler sürüyor. Beşiktaş yönetimi, bu transferi gelecek haftaya kadar imza aşamasına taşımak istiyor.Tecrübeli futbolcu, stoper dışında ön liberoda da görev alabiliyor.Beşiktaş'ın en fiyasko takviyelerinden biri olarak tarihe geçen veolan Douglas birtakımdan ayrıldıBREZILYALI sağ bek Douglas, gelmiş geçmiş en büyük transfer fiyaskolarından biri olarak Beşiktaş'ın tarihine geçti. Barcelona'dan kiralık olarak gittiği Sivasspor'da başarılı bir sezon geçiren Douglas, serbest kaldığı 2019'da Beşiktaş'a geldi. Sivasspor'daki performansı ile (32 maçta 3 gol, 7 asist) ligin en iyi sağ beki olarak gösterilen Brezilyalı, Beşiktaş'ta bekleneni veremedi. Sadece 7 maç (5 lig-2 Avrupa Ligi) oynayabildiği ilk sezonun ardından kayboldu. 2020-21'de sakatlığını bahane ederek oynamayan 31 yaşındaki futbolcu, son iki sezonunda kadro dışı kaldı. Douglas 454 dakika sahada kalırken, 1.5 milyonu imza parası olmak üzere 3.9 milyon Euro alarak kulüpten sessiz sedasız ayrıldı.