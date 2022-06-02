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Giriş Tarihi: 2.6.2022

Jesus’a süper rapor!

FATİH DOĞAN FATİH DOĞAN
Jesus’a süper rapor!

Jesus’un, İsmail Kartal’ın da dahil olduğu hocaların hazırladığı ve gençlere verilen süreye kadar detaylı olan rapor üzerinden planlarını yaptığı ortaya çıktı

Yardımcılarıyla birlikte uzun zamandır Fenerbahçe'yi takip eden Jorge Jesus ile ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. Sarı-lacivertli yönetim ile yaklaşık 3 aydır temasta olan Portekizli teknik adamın sadece takımla ilgili değil Türkiye ligi ile ilgili de detaylı araştırmalar içinde olduğu öğrenildi. Başkan Ali Koç'un aracılığıyla, Fenerbahçe'nin eski hocası İsmail Kartal'ın da dahil olduğu 6 teknik direktörün hazırladığı Süper Lig raporunu alan tecrübeli hocanın, bunun üzerinden çalışmalar yaptığı öğrenildi. Ligin yapısı, takımlar, yabancı sayısı, gençlere verilen süreler, hakem incelemelerini içeren raporda A'dan Z'ye her konuya değinildiği belirtildi.

TEKNİK EKİBINDE TÜRK OLMAYACAK, KENDI DÜZENINI KURACAK
Ayrıca iki yardımcısıyla İstanbul'a gelen Jesus'un, teknik ekibinde Türk bir ismin olmayacağı ifade edildi. Yönetime bilgi veren başarılı hoca, kısa süre içinde Samandıra'da kendi düzenini kuracak. Bu arada Jesus'un gelişiyle F.Bahçe'de yeni bir dönem başlıyor… Kariyerinde 3 Portekiz Ligi, 6 Portekiz Süper Kupası, 1 Libertadores, 1 Brezilya Ligi, 1 Brezilya Süper Kupası, 1 Güney Amerika Kupası, 1 Suudi Arabistan Süper Kupası bulunan 67 yaşındaki teknik adam, genç futbolculara verdiği önemle de dikkat çekiyor. Witsel, David Luiz, Di Maria, Ramirez, Bernardo Silva, Garay, Javi Garcia, Rodrigo, Salvio, Gaitan, Oblak, Matic gibi isimleri Avrupa futboluna kazandıran tecrübeli çalıştırıcı, F.Bahçe'de gelecek vadeden isimler için de büyük bir fırsat olarak görülüyor.

MOU'NUN PEŞİNDE
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus (17), Şampiyonlar Ligi tarihinde Jose Mourinho'nun (81) ardından en fazla galibiyet alan Portekizli teknik direktör durumunda bulunuyor.

HAZIR MISINIZ?
Çok keyifli olan Jesus, Başkan Ali Koç'a, Türkçe olarak "Hazır mısınız?" diye sordu. Başkan ise, "Hazırız"yanıtını verdi.

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Jesus’a süper rapor!
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