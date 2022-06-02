Jesus’a süper rapor!

Yardımcılarıyla birlikte uzun zamandır Fenerbahçe'yi takip eden Jorge Jesus ile ilgili yeni bir detay ortaya çıktı.Başkan Ali Koç'un aracılığıyla, Fenerbahçe'nin eski hocası İsmail Kartal'ın da dahil olduğu 6 teknik direktörün hazırladığı Süper Lig raporunu alan tecrübeli hocanın, bunun üzerinden çalışmalar yaptığı öğrenildi.Ayrıca iki yardımcısıyla İstanbul'a gelen Jesus'un, teknik ekibinde Türk bir ismin olmayacağı ifade edildi. Yönetime bilgi veren başarılı hoca, kısa süre içinde Samandıra'da kendi düzenini kuracak.Kariyerinde 3 Portekiz Ligi, 6 Portekiz Süper Kupası, 1 Libertadores, 1 Brezilya Ligi, 1 Brezilya Süper Kupası, 1 Güney Amerika Kupası, 1 Suudi Arabistan Süper Kupası bulunan 67 yaşındaki teknik adam, genç futbolculara verdiği önemle de dikkat çekiyor. Witsel, David Luiz, Di Maria, Ramirez, Bernardo Silva, Garay, Javi Garcia, Rodrigo, Salvio, Gaitan, Oblak, Matic gibi isimleri Avrupa futboluna kazandıran tecrübeli çalıştırıcı,Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus (17), Şampiyonlar Ligi tarihinde Jose Mourinho'nun (81) ardından en fazla galibiyet alan Portekizli teknik direktör durumunda bulunuyor.Çok keyifli olan Jesus, Başkan Ali Koç'a, Türkçe olarak "Hazır mısınız?" diye sordu. Başkan ise, "Hazırız"yanıtını verdi.