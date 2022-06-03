Eşref Hamamcıoğlu: Gayrimenkulleri satmak akıl işi değildir!

Galatasaray'da 15 Mayıs'tan bu yana bir gayrimenkul furyası sürdüğüne dikkati çeken Hamamcıoğlu, "Neden 25 Mayıs dedim, çünkü sayın Dursun Özbek bu tarihte bana birleşme teklifi getirdi. Ben de bunu kabul etmedim. O ne kadar bunu benim ego yüksekliğine bağlamış ve öyle düşünüyor olsa da biz 30 Nisan'dan önce henüz kimse aday değilken aday olmuştuk. Bundan 6-7 ay evvel biz bu konuşmayı yapmış olsaydık. Olası bir birleşme söz konusu olurdu. Bu birleşme konusu birleştirme kisvesi altında bir ayrıştırma operasyonudur. Galatasaray'ı böl yönet operasyonudur. Buna taviz vermemiz lazım diye düşünüyorum. Birinci paylaşmak istediğim konu bu. İkinci ise gayrimenkul konusu. Galatasaray bir spor kulübüdür ve en önemli sivil toplum örgütüdür. Kaynağı da spor ve eğitimdir. Elbette gayrimenkulleri vardır, bunların değerlendirilmesi söz konusudur ancak bunu bir seçim strateji olarak veya üyeleri ikna etmeye çalışmak için satmak akıl işi değildir. Çünkü bunlar Galatasaray'ın malıdır, hiç kimsenin babasının malı değildir. Kimseye de miras yoluyla intikal etmemiştir. Satsak bizde satarız, bu kolay. O açıdan bu Galatasaray'ın önündeki en büyük risklerdendir. Bizim de reçetelerimizde bunları değerlendirmek var ama Galatasaray'ın kurtuluşunu bir takım hayali rakamlarla Ali Sami Yen'in koltuğunu satın almaya veya kiralamaya kalkmak hiç kimsenin haddine değildir." diye konuştu.