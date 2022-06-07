Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Trabzonspor’dan Edinson Cavani hamlesi! Dev transferde zorlu süreç...

TRABZONSPOR İLE DE GÖRÜŞTÜ AMA...



TRT Spor'un haberine göre; Trabzonspor, tecrübeli golcünün menajeriyle görüşme yaptı. Ancak; bu görüşme henüz ciddi bir boyuta ulaşmadı. Abdullah Avcı'nın ısrarcı olması durumunda transferde önemli gelişmelerin olması bekleniyor.

CAVANI'NIN OYNADIĞI TAKIMLAR

Daha önce transferde Fenerbahçe ile de anılan Cavani, Fransa'da Paris Saint Germain, İtalya'da Napoli ve Palermo, ülkesi Uruguay'da da Danubio'da oynadı. Cavani'nin yıllık kazanç konusunda Türk takımlarından 5 milyon Euro'nun üstünde bir rakam istediği gündeme gelmişti.