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Giriş Tarihi: 8.6.2022 23:55 Son Güncelleme: 9.6.2022 00:05

Eşref Hamamcıoğlu, projelerini anlattı! "Florya'yı boşaltıp, Büyükçekmece'ye taşımak istiyoruz"

AA
Eşref Hamamcıoğlu, projelerini anlattı! Florya’yı boşaltıp, Büyükçekmece’ye taşımak istiyoruz

Galatasaray başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu, "2022-2023 sezonunda yeniden Türkiye'de şampiyon olmak ve Türkiye Kupası'nı almak istiyoruz. 2023-2024 sezonunda tekrar Avrupa'ya dönmemiz şart. Avrupa'ya dönmezsek Galatasaray'ın dünya markası olma özelliğini yitirmeye başlayacağız ve uygun sporcuları kadromuza katamayacağız. Büyükçekmece'de 109 dönümlük bir arazimiz var. Bizim projemiz Florya'yı süratle boşaltıp, Büyükçekmece'ye taşımak" dedi.

Galatasaray Kulübünde 11 Haziran Cumartesi günü yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda başkan adayı olan Eşref Hamamcıoğlu, projelerini anlattı. Akatlar Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde, kulüp üyelerinin katıldığı tanıtım toplantısında konuşan Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray'ın sorunlarını birlikte hareket ederek çözeceklerini söyledi.

Kulüp çalışanlarının daha verimli çalışması için uygun şartlar oluşturacaklarını aktaran Hamamcıoğlu, "Başka bir kararımız, ofislerimiz danışmanlarla dolu olmayacak. Hele başka kulüp üyesi olan danışmanlardan hiç faydalanmayacağız." dedi.

Galatasaray'da güven ortamı oluşturmaları gerektiğini anlatan Hamamcıoğlu, "Galatasaray'ın her konuda yönetilebilir duruma gelmesi şart. Bunu yapmak için bizim kadrolarımız müsaittir. Kudretimiz, tecrübemiz ve bağlantılarımız vardır. En büyük güvencemiz siz değerli Galatasaraylılarsınız. Elbette çıktığımız yol çok uzun, engebeli, inişli, çıkışlı. Ancak bizim rotamız belli, varmak istediğimiz yer çok net. Eğer güçlü bir genel kurul iradesiyle seçilen güçlü bir yönetim olursak kimse önümüzde duramaz. Ancak, 'Bir senede 250 milyon dolar borcu kapatacağız, şu kadar kasa kolaylığı sağlayacağız, bu kadar gayrimenkul satacağız' diye bir vaadimiz olamaz. Hayal satmıyoruz, sizlere böyle bir şey pazarlamaya gelmedik." diye konuştu.

"SPORTİF VİZYONUMUZ DAİMA BAŞARI ODAKLI OLACAK"

Eşref Hamamcıoğlu, futbolda bir vizyon geliştirdiklerini vurgulayarak, "2022-2023 sezonunda yeniden Türkiye'de şampiyon olmak ve Türkiye Kupası'nı almak istiyoruz. Bunu mutlaka pahalı futbolcularla yapmak zorunda değilsiniz. 2023-2024 sezonunda tekrar Avrupa'ya dönmemiz şart. Avrupa'ya dönmezsek Galatasaray'ın dünya markası olma özelliğini yitirmeye başlayacağız ve uygun sporcuları kadromuza katamayacağız. Galatasaray'ın oyunu dominasyon üzerine kurulmalı, topa hükmeden bir takım olmalı. Daima zirveye oynayan ve kompakt bir oyun sistemi olmalı. Futbol vizyonumuz bu olacak. Sportif vizyonumuz daima başarı odaklı olacak." diye konuştu.

Altyapıya büyük önem vereceklerini aktaran Hamamcıoğlu, amatör şubeleri de liyakatli profesyonellerin yöneteceğini belirterek, "Amatör şubelerin finansmanını çözüm ortaklarıyla oluşturacağız. Çözüm ortaklarımızın hepsi de hazır." ifadelerini kullandı.

"PROJEMİZ FLORYA'YI SÜRATLE BOŞALTIP, BÜYÜKÇEKMECE'YE TAŞIMAK"

Eşref Hamamcıoğlu, Florya Metin Oktay Tesisleri'nin bulunduğu arazinin çok değerli hale geldiğini dile getirerek, "Bu arazinin 22 dönümü bizim, 60 dönümü de kamuya ait. Toplam 80 dönüm kullanım alanı var. Buraya pek sığmıyoruz. Yeterli antrenman sahası yok. Barınma tesislerimiz çok eskimiş. Ayrıca burası çok pahalı bir yer, değerlendirmek lazım. Buradan Kemerburgaz'a gidilmesi söz konusuydu. Proje böyleydi, biz de öyle düşünüyorduk. Son günlerde basında da çıktı, Galatasaray Eğitim Vakfı'ndan arazi alacağımız konusu. Bu, dost toplantısında gündeme getirdiğimiz konulardı. Bu konuda bir gelişme olmadı. Bizim Büyükçekmece'de 109 dönümlük bir arazimiz var. Bizim projemiz Florya'yı süratle boşaltıp, Büyükçekmece'ye taşımak. Burası Galatasaray'ın futbol üssü için en ideal alanlardan biri olacaktır." ifadelerini kullandı.

Hamamcıoğlu, Kemerburgaz'daki arazide ise içinde Ali Sami Yen Spor Lisesi'nin de bulunduğu ve futbol dışındaki diğer şubelerin yer alacağı bir spor merkezi kurmayı amaçladıklarını belirtti. Galatasaray Adası'nı yakın zamanda hizmete açarak üyelerin kullanımına sunacaklarını aktaran Hamamcıoğlu, "Ada bizimdir, bizim kalacak, kimse sulanmasın." dedi.

Mecidiyeköy'deki kulüp binasını rezidans yaparak kiralık olarak kullanmayı düşündüklerini vurgulayan Hamamcıoğlu, Beyoğlu'ndaki Hasnun Galip Binası'nda da voleybol akademisini kurmayı planladıklarını söyledi.

Hamamcıoğlu, rakibi Dursun Özbek'in kulübün gayrimenkullerine yönelik projelerini de eleştirdi. Eşref Hamamcıoğlu'nun yönetim kurulu listesinde yer alan Boğaç Göncü de toplantıda dijital dönüş ve pazarlama projeleri hakkında bir sunum yaptı. Göncü, bu projeyle 5 yılda 105 milyon dolar gelir elde etmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

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Eşref Hamamcıoğlu, projelerini anlattı! "Florya'yı boşaltıp, Büyükçekmece'ye taşımak istiyoruz"
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