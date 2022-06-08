Eşref Hamamcıoğlu, projelerini anlattı! "Florya'yı boşaltıp, Büyükçekmece'ye taşımak istiyoruz"

"SPORTİF VİZYONUMUZ DAİMA BAŞARI ODAKLI OLACAK"

Eşref Hamamcıoğlu, futbolda bir vizyon geliştirdiklerini vurgulayarak, "2022-2023 sezonunda yeniden Türkiye'de şampiyon olmak ve Türkiye Kupası'nı almak istiyoruz. Bunu mutlaka pahalı futbolcularla yapmak zorunda değilsiniz. 2023-2024 sezonunda tekrar Avrupa'ya dönmemiz şart. Avrupa'ya dönmezsek Galatasaray'ın dünya markası olma özelliğini yitirmeye başlayacağız ve uygun sporcuları kadromuza katamayacağız. Galatasaray'ın oyunu dominasyon üzerine kurulmalı, topa hükmeden bir takım olmalı. Daima zirveye oynayan ve kompakt bir oyun sistemi olmalı. Futbol vizyonumuz bu olacak. Sportif vizyonumuz daima başarı odaklı olacak." diye konuştu.

Altyapıya büyük önem vereceklerini aktaran Hamamcıoğlu, amatör şubeleri de liyakatli profesyonellerin yöneteceğini belirterek, "Amatör şubelerin finansmanını çözüm ortaklarıyla oluşturacağız. Çözüm ortaklarımızın hepsi de hazır." ifadelerini kullandı.