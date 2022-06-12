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Giriş Tarihi: 12.6.2022 12:42 Son Güncelleme: 12.6.2022 12:45

Ali Palabıyık'a UEFA'dan dev görev! Uluslar Ligi'nde görev alacak...

İHA
Ali Palabıyık’a UEFA’dan dev görev! Uluslar Ligi’nde görev alacak...

FIFA kokartlı Türk hakem Ali Palabıyık, Ukrayna ile İrlanda Cumhuriyeti arasında 14 Haziran’da oynanacak UEFA Uluslar B Ligi 1. Grup müsabakasını yönetecek. İşte tüm detaylar...

FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, Ukrayna ile İrlanda Cumhuriyeti arasındaki UEFA Uluslar B Ligi 1. Grup müsabakasını yönetecek.
UEFA Uluslar B Ligi 1. Grup maçında Ukrayna ile İrlanda Cumhuriyeti karşı karşıya gelecek.

Bu müsabakada FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık düdük çalacak. Polonya'nın Lodz şehrindeki Miejski im Wladyslawa Krola Stadyumu'nda 14 Haziran Salı günü saat 21.45'te başlayacak müsabakada Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Ceyhun Sesigüzel yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak. Karşılaşmada Mete Kalkavan VAR, Abdullah Bora Özkara ise AVAR koltuğunda oturacak.

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Ali Palabıyık'a UEFA'dan dev görev! Uluslar Ligi'nde görev alacak...
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