Beşiktaş, Kazımcan Karataş’ı gözüne kestirdi! Bonservis pazarlığı başladı...

Spor Toto 1'inci Lig'e düşen Altay'da geçen sezon Süper Lig'de sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken genç sol bek Kazımcan Karataş'ı transfer etmek için Beşiktaş harekete geçti.
Belçika ekibi Westerlo ve İttifak Holding Konyaspor'un ardından İzmir temsilcisine Kazımcan için resmi teklifte bulunan 3'üncü kulüp Beşiktaş oldu. Altyapısından yetişen Rıdvan Yılmaz'ı 6.5 milyon Euro bonservis ücretiyle Eintracht Frankfurt'a satmaya hazırlanan Beşiktaş, Rıdvan'ın yerini Kazımcan ile doldurmayı planlıyor.
Altay ve Beşiktaş yönetimleri arasındaki pazarlıkların sürdüğü ifade edilirken, önümüzdeki hafta transfer görüşmelerinin sıklaşacağı bildirilndi. Ümit Milli Takım forması giyen sol bek Kazımcan Karataş, kanatlarda da görev yapabiliyor.