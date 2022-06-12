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Giriş Tarihi: 12.6.2022 12:18 Son Güncelleme: 12.6.2022 13:07

Beşiktaş, Kazımcan Karataş'ı gözüne kestirdi! Bonservis pazarlığı başladı...

DHA
Beşiktaş, Kazımcan Karataş’ı gözüne kestirdi! Bonservis pazarlığı başladı...

Spor Toto Süper Lig'de beklentilerin altında kalarak küme düşen İzmir ekibi Altay, başarılı futbolcusu Kazımcan Karataş için Beşiktaş'la pazarlığa oturdu. İşte tüm detaylar...

Spor Toto 1'inci Lig'e düşen Altay'da geçen sezon Süper Lig'de sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken genç sol bek Kazımcan Karataş'ı transfer etmek için Beşiktaş harekete geçti.

Belçika ekibi Westerlo ve İttifak Holding Konyaspor'un ardından İzmir temsilcisine Kazımcan için resmi teklifte bulunan 3'üncü kulüp Beşiktaş oldu. Altyapısından yetişen Rıdvan Yılmaz'ı 6.5 milyon Euro bonservis ücretiyle Eintracht Frankfurt'a satmaya hazırlanan Beşiktaş, Rıdvan'ın yerini Kazımcan ile doldurmayı planlıyor.

Beşiktaş'ın 19 yaşındaki Kazımcan için Altay yönetimine önce 10 milyon TL bonservis ücreti ve bir sonraki satıştan yüzde 10 pay teklif ettiği, Altay'ın bu rakamı kabul etmemesi üzerine bonservis teklifininin 15 milyon TL'ye satış payının da yüzde 20'ye yükseldiği belirtildi.

Altay ve Beşiktaş yönetimleri arasındaki pazarlıkların sürdüğü ifade edilirken, önümüzdeki hafta transfer görüşmelerinin sıklaşacağı bildirilndi. Ümit Milli Takım forması giyen sol bek Kazımcan Karataş, kanatlarda da görev yapabiliyor.

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Beşiktaş, Kazımcan Karataş'ı gözüne kestirdi! Bonservis pazarlığı başladı...
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