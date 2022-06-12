Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Boateng transferinde flaş gelişme! Abdülkadir Ömür rotasını belirledi...
Giriş Tarihi: 12.6.2022 09:44 Son Güncelleme: 12.6.2022 10:05

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Boateng transferinde flaş gelişme! Abdülkadir Ömür rotasını belirledi...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Boateng transferinde flaş gelişme! Abdülkadir Ömür rotasını belirledi...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Şampiyonlar Ligi öncesi transfer çalışmalarını sürdüren son şampiyon Trabzonspor'un öncelikli bölgelerden biri savunmaydı... Alman stoper Jerome Boateng'le ilgilenen ve kulübü Lyon'a teklifte bulunan Trabzonspor, beklemediği bir tavırla karşılaştı. Bordo-mavililerde ayrıca, genç yıldız Abdülkadir Ömür geleceğiyle ilgili rotasını belirledi. İşte günün Trabzonspor transfer haberleri...

Trabzonspor'un geçtiğimiz sezonki şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan orta saha oyuncularından Abdülkadir Ömür yurt dışına gitmek istiyordu.

Henüz transferiyle ilgili kulübe resmi bir transfer teklifi ulaşmayan genç oyuncunun menajeri, İtalya'da bazı takımlarla görüşme halinde. 22 yaşındaki futbolcunun özellikle Milan ile ismi anılıyor.

BOATENG BELİRSİZLİĞİ

Avcı'nın alınmasını istediği yıldız oyuncu Jerome Boateng'in durumu hâlâ belirsiz.

Lyon'da forma giyen dünyaca ünlü stoper Jerome Boateng'e kancayı takan Trabzonspor, transferde belirsizlik yaşıyor.

AVCI İSTEDİĞİNİ AÇIKLADI

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, "Ekonomik olarak zorlamazsa alınmasını isterim" dediği 33 yaşındaki oyuncunun kulübüne sezon sonuna kadar maaşının yarısını ödeyecek şekilde kiralama teklifi yapılmıştı.

NET CEVAP YOK

Ancak geçen iki hafta içinde ne Fransız ekibinden ne de oyuncudan net bir cevap gelmedi.

Birçok kulüple temasta olduğu konuşulan Boateng'in menajeri, Lyon'da da kalabileceklerini söyledi. Önceliği yıldız futbolcuya veren Trabzonspor, alternatif isimlerle de görüşüyor.

FIRTINA KAMP YERİ ARIYOR

Trabzonspor, hazırlık kampını TFF'nin Riva Tesisleri'nde gerçekleştirecekti. Ancak hazırlık maçlarının sayısını artırmak isteyen Abdullah Avcı'nın talebi doğrultusunda ikinci etap kampının yurt dışında yapılması planlanıyor. Bu nedenle Slovenya ve Avusturya'da uygun yer aranıyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Emekli zammı ne zaman açıklanacak, ayın kaçında? Temmuzda 2022 SSK ve BAĞKUR en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte en az bin 173 TL'lik yeni hesap!
Survivor kim elendi, kim gitti? 11 Haziran 2022 SMS sıralaması ile Survivor'da adaya kim veda etti, iletişim ödülünü kim kazandı?
Asgari ücrete zam gelecek mi, ne zaman, ne kadar olacak? 2022 Asgari ücret zammı ile temmuz hesapları yapıldı! İşte yeni formüller ve rakamlar
SON DAKİKA: 3600 ek gösterge tablosu güncellendi! İşte 50'yi aşkın meslekte emekli ikramiyesi ve maaşı hesap tam listesi
Meslek meslek 3600 Ek gösterge tablosu hesaplandı! Emekli öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi, memur maaşı ne kadar, en düşük maaş kaç TL oldu?
EYT SON DAKİKA: Emeklilikte yaşa takılanlar için EYT çalışması başlıyor! İşte EYT'de son durum ve merakla beklenen tarih
Sigaraya zam mı geldi? JTI, BAT, Philip Morris marka marka zamlı sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? GÜNCEL SİGARA FİYATLARI 2022
Kurbanlık fiyatları 2022: Diyanet ile Kurban fiyatları ne kadar? Kurbanlık koyun, kuzu, inek, dana, koç, büyükbaş ve küçükbaş fiyatı ne kadar?
Son dakika: A Milli Takım Uluslar Ligi'nde 3'te 3 yaptı! Milliler deplasmanda Lüksemburg'u devirdi
Bunlar nasıl Profesör? Boğaziçi Üniversitesi’nde bu da oldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Boateng transferinde flaş gelişme! Abdülkadir Ömür rotasını belirledi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA