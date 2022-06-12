Trabzonspor'un geçtiğimiz sezonki şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan orta saha oyuncularından Abdülkadir Ömür yurt dışına gitmek istiyordu.
Henüz transferiyle ilgili kulübe resmi bir transfer teklifi ulaşmayan genç oyuncunun menajeri, İtalya'da bazı takımlarla görüşme halinde. 22 yaşındaki futbolcunun özellikle Milan ile ismi anılıyor.
Lyon'da forma giyen dünyaca ünlü stoper Jerome Boateng'e kancayı takan Trabzonspor, transferde belirsizlik yaşıyor.
AVCI İSTEDİĞİNİ AÇIKLADI
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, "Ekonomik olarak zorlamazsa alınmasını isterim" dediği 33 yaşındaki oyuncunun kulübüne sezon sonuna kadar maaşının yarısını ödeyecek şekilde kiralama teklifi yapılmıştı.
NET CEVAP YOK
Ancak geçen iki hafta içinde ne Fransız ekibinden ne de oyuncudan net bir cevap gelmedi.
Birçok kulüple temasta olduğu konuşulan Boateng'in menajeri, Lyon'da da kalabileceklerini söyledi. Önceliği yıldız futbolcuya veren Trabzonspor, alternatif isimlerle de görüşüyor.
FIRTINA KAMP YERİ ARIYOR
Trabzonspor, hazırlık kampını TFF'nin Riva Tesisleri'nde gerçekleştirecekti. Ancak hazırlık maçlarının sayısını artırmak isteyen Abdullah Avcı'nın talebi doğrultusunda ikinci etap kampının yurt dışında yapılması planlanıyor. Bu nedenle Slovenya ve Avusturya'da uygun yer aranıyor.