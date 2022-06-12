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Giriş Tarihi: 12.6.2022 16:40 Son Güncelleme: 12.6.2022 16:45

Son dakika transfer haberi: Fatih Karagümrük bombayı patlattı! Dünyaca ünlü teknik direktörü açıkladılar...

Son dakika transfer haberi: Fatih Karagümrük bombayı patlattı! Dünyaca ünlü teknik direktörü açıkladılar...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, İtalyan teknik adam Andrea Pirlo ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, Volkan Demirel'in ardından teknik direktörlük görevine İtalyan Andrea Pirlo'yu getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, İtalyan efsane ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı ve 14 Haziran Salı günü imza töreni düzenleneceği belirtildi.

Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Andrea Pirlo Karagümrük'te! Dünyaca ünlü futbol adamı son olarak Avrupa'nın en önemli kulüplerinden Juventus'u çalıştırdı. Juventus'la Şampiyonlar Ligi tecrübesi de yaşayan Pirlo, 1 Temmuz'da başlamak üzere kendisini 1 yıllığına Karagümrüklü yapan sözleşmeyi imzaladı.

Andrea Pirlo'nun basın toplantısı 14 Haziran Salı günü yapılacak olup, yeri ve saati daha sonra kulübümüz tarafından açıklanacaktır. Teknik Direktörümüz Andrea Pirlo'ya hoş geldin diyor, kendisine başarılar diliyoruz."

ANDREA PIRLO KİMDİR?

Futbolculuk kariyerine Brescia alt yapısında başlayan Pirlo, İtalya'da Reggina, Inter, Milan ve Juventus formalarını giydikten sonra kariyerini Amerika'da MLS takımlarından New York City'de tamamlamıştı. Andrea Pirlo, futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra ilk olarak kısa bir süre de olsa Juventus'un U23 takımında görev aldı.

Daha sonra A takımın başına geçen 43 yaşındaki Pirlo'nun idaresindeki Juventus, Serie A'yı 4. sırada tamamlarken, Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkının yanı sıra, İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası'nı da kazandı. Juventus'un başında 52 karşılaşmaya çıkan İtalyan çalıştırıcı, maç başına 2.15 puan ortalaması yakalamıştı. Ancak Juventus'un geçen sezonu Milan, Inter ve Napoli'nin arkasında tamamlaması, teknik direktörlük koltuğuna Massimiliano Allegri'nin getirilmesiyle sonuçlanmıştı.

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Son dakika transfer haberi: Fatih Karagümrük bombayı patlattı! Dünyaca ünlü teknik direktörü açıkladılar...
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