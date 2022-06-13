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Giriş Tarihi: 13.6.2022 16:40

IFAB, bir maçta 5 oyuncu değiştirme hakkını kalıcı hale getirdi

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IFAB, bir maçta 5 oyuncu değiştirme hakkını kalıcı hale getirdi

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), 5 oyuncu değişikliği kuralını 2022-23 sezonunda kalıcı hale getirdi.

IFAB'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle takımlara verilen bir maçta 5 oyuncu değişikliği hakkının, futbol camiasından gelen güçlü destekle 2022-23 sezonunun oyun kurallarına kalıcı olarak eklenmesinin kararlaştırıldığı kaydedildi.

Toplantıda ayrıca, ülke federasyonlarının takdirine bağlı olarak yedek oyuncu sayısını 12'den 15'e çıkarılmasına karar verildi.

FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun başkanlık ettiği toplantıda genel kurul, FIFA tarafından 100'den fazla maçta denenen video yardımcı hakem (VAR) teknolojisinin daha fazla müsabakada kullanılmasını sağlayabilecek yenilikler ve video maç görevlilerinin ofsaytı daha hızlı ve doğru bir şekilde belirlemelerine yardımcı olacak sistemlerle yapılan başarılı testler hakkında bilgilendirildi.

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IFAB, bir maçta 5 oyuncu değiştirme hakkını kalıcı hale getirdi
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