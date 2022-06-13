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Giriş Tarihi: 13.6.2022 22:24 Son Güncelleme: 13.6.2022 22:26

Ömer Erdoğan, Kayserispor ile anlaşamadığını duyurdu

Ömer Erdoğan, Kayserispor ile anlaşamadığını duyurdu

Kayserispor Kulübü'nün teknik direktörlük koltuğuna getirdiği Ömer Erdoğan ile resmi sözleşme yapılmadan yollar ayrıldı.

Süper Lig'de mücadele eden takımlardan Kayserispor'da Ömer Erdoğan dönemi erken bitti. Sarı-kırmızılı kulüp başkanı Berna Gözbaşı ile yaptığı ilk görüşmede anlaşmaya varan Ömer Erdoğan, transfer yasağının kaldırılamayacak olmasından ötürü geri adım attı.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Ömer Erdoğan, "Yeni bir meydan okuma hedefi ile her konuda mutabık kaldığım Kayserispor Kulübü ve değerli başkanı Berna Gözbaşı hanım efendiyle en son yaptığımız görüşme sonucunda transfer tahtası ile alakalı gelişen maniler sebebiyle büyük bir üzüntüyle bu anlaşmanın tarafımca kabul edilemeyeceğini kendilerine belirttim ve siz değerli spor kamuoyu ve Kayserispor camiasina da belirtmek isterim" dedi.

Teknik direktör Ömer Erdoğan, "Kayserispor kulübü ile ismimin geçtiği andan itibaren bana gerek sosyal medyadan gerek ise mesajlarıyla sevgi ve desteklerini gösteren Kayserispor taraftarına teşekkürlerimi ve hürmetlerimi iletiyorum. Gelecek sezonda Kayserispor kulübüne gönülden başarılar diliyorum" cümlelerini kurdu.

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Ömer Erdoğan, Kayserispor ile anlaşamadığını duyurdu
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