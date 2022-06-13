Ömer Erdoğan, Kayserispor ile anlaşamadığını duyurdu

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Ömer Erdoğan, "Yeni bir meydan okuma hedefi ile her konuda mutabık kaldığım Kayserispor Kulübü ve değerli başkanı Berna Gözbaşı hanım efendiyle en son yaptığımız görüşme sonucunda transfer tahtası ile alakalı gelişen maniler sebebiyle büyük bir üzüntüyle bu anlaşmanın tarafımca kabul edilemeyeceğini kendilerine belirttim ve siz değerli spor kamuoyu ve Kayserispor camiasina da belirtmek isterim" dedi.