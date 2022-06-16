Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Göztepe'de yetki Gagliardi'de olacak!
Giriş Tarihi: 16.6.2022 11:17

Göztepe'de yetki Gagliardi'de olacak!

DHA
Göztepe’de yetki Gagliardi’de olacak!

Spor Toto 1’inci Lig’e düştüğü yeni sezonda hedefini şampiyonluk ve Süper Lig'e dönmek olarak belirleyen Göztepe’de kulüp hisselerinin yüzde 70’ini almaya hazırlanan Sport Republic şirketinin kurucu ortaklarından Rasmus Ankersen’in planları netleşmeye başladı.

Spor Toto 1'inci Lig'e düştüğü yeni sezonda hedefini şampiyonluk ve Süper Lig'e dönmek olarak belirleyen Göztepe'de kulüp hisselerinin yüzde 70'ini almaya hazırlanan Sport Republic şirketinin kurucu ortaklarından Rasmus Ankersen'in planları netleşmeye başladı.

Göztepe'ye ciddi yatırımlar yapacak Danimarkalı spor adamının ilk olarak futbolun başına eski İtalyan kaleci Roberto Gagliardi'yi getireceği öğrenildi. Sportif direktör olarak Gagliardi ile çalışmayı planlayan Ankersen'in teknik adam ve futbolcu seçimlerinde tüm yetkiyi İtalyan futbol adamına vereceği kaydedildi.

Ligdeki statü gereği yabancı teknik direktör seçemeyecek olan Rasmus Ankersen'in yerli çalıştırıcının yardımcılarını yabancılardan yana tercih edeceği de ifade edildi. Şu ana kadar Fuat Çapa, Hüseyin Eroğlu, Tamer Tuna, Naci Şensoy ve Turgay Altay'la resmi görüşmelerde bulunan sarı-kırmızılıların bir hafta içinde teknik direktör konusunda resmi adımlar atacağı kaydedildi. Mehmet Sepil'le birlikte Gürsel Aksel Stadı'nda Türkiye-Litvanya maçını izleyen Rasmus Ankersen'in transfer çalışmalarına da başladığı, sahibi olduğu İngiliz ekibi Southampton'dan Göztepe'ye futbolcular getirmeye hazırlandığı bildirildi. Göztepe'nin futbol yapılanmasında eski futbolculardan Murat Erdoğan'ın da yer alması bekleniyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

SURVIVOR ARABA ÖDÜLÜ 2022 KAZANANI: Survivor All Star araba ödülünü kazanan yarışmacı kim oldu?
SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret ve EYT düzenlemesi için dikkat çeken açıklama: Bakanlık kamuoyu ile paylaşacak!
Beşiktaş’ta otomobil üzerinde cinsel ilişki rezaletinden oyuncu Zeynep S. ve Ahmet Ertan K. çıktı! İşte ilk ifadeleri
ASGARİ ÜCRET GÜNCEL DURUM: Bakan Vedat Bilgin'den temmuz zammı için yeşil ışık! 2022 asgari ücret zammı gelecek mi, ne kadar olacak?
SURVIVOR'DA ARABA ÖDÜLÜ LEXUS NX 350h sahibini buldu! 2022 Aracın özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi! Survivor araba ödülü Lexus NX 350h fiyatı ne, kaç TL?
Emekli zammı son durum: Emekli zammı ne kadar, kaç tl olacak? hesaplandı SSK ve BAĞKUR en düşük ve en yüksek maaşlar belli oldu!
SON DAKİKA: Emekli ve memur zammı için yeni maaş tabloları belli oldu! Fark 2.518 TL'yi buluyor: Enflasyon farkı ve Temmuz zammı ile en düşük emekli-memur maaşı ne kadar olacak?
SON DAKİKA! 3600 ek gösterge tablosu yenilendi! İşte meslek meslek emekli ikramiyesi ve maaşı hesabı ve güncel tam liste
SON DAKİKA: Fed faiz kararı belli oldu! Dünya ABD'ye kilitlendi: Fed toplantısı sonrası 1994'den beri ilk yaşandı
SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret ve EYT çalışması için yeni açıklama geldi: Bakanlık kamuoyuna paylaşacak
ARKADAŞINA GÖNDER
Göztepe'de yetki Gagliardi'de olacak!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA