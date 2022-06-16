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Giriş Tarihi: 16.6.2022 15:05

Konyaspor, Bate Borisov maçlarını Konya'da oynamak istiyor!

AA
Konyaspor, Bate Borisov maçlarını Konya’da oynamak istiyor!

İttifak Holding Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Belarus ekibi BATE Borisov'la oynanacak iki maçın da Konya'da olmasını istediklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Belarus ekibi BATE Borisov ile eşleşmelerine ilişkin, "Bate Borisov Kulübü ile görüştük. Anlaşmamız halinde her iki maçı Konya'da oynama ihtimalimiz söz konusu. Bunun bize avantaj sağlayacağını düşünüyorum." dedi.

İttifak Holding Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, Türkiye Futbol Federasyonu Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu ve Olağan Mali Genel Kurulu için geldiği Ankara'da soruları yanıtladı.

TFF Başkanlığına seçilen Mehmet Büyükekşi ve ekibine başarılar dileyen Özgökçen, "Umarım futbol camiasına hayırlar getirir. Futbol camiasının büyük problemleri var. İnşallah yeni bir heyecan ve ivmeyle sorunların hep beraber üstesinden gelineceğini umut ediyorum." ifadelerini kullandı.

Özgökçen, kulüplerinin UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda mücadele edeceğini ve rakiplerinin Belarus ekibi BATE Borisov olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Konyaspor'un Avrupa macerası var. Ligin erken başlama durumu söz konusu. Bizim transferde biraz hızlı hareket etmemiz gerekiyordu. 6 transfer yaptık. Scout ekibimizin bize sunduğu oyuncular hem de hocamızın raporu doğrultusunda eksik ve aksayan yönleri doldurmaya çalıştık. Transferde ufak, tefek eksiklerimiz kaldı. Onu da tamamladığımız zaman transferi noktalayacağız. Dün kuralar çekildi. Bate Borisov ile karşılayacağız. Bate Borisov Kulübü ile görüştük. Anlaşmamız halinde her iki maçı Konya'da oynama ihtimalimiz söz konusu. Bunun bize avantaj sağlayacağını düşünüyorum."

"BASKETBOLU FUTBOLDAN HİÇBİR ZAMAN AYIRT ETMEDİK"

Her kulvarda başarılı olmayı istediklerine işaret eden Özgökçen, "Konyaspor 5 yıl önce Avrupa kupalarına katıldı. Burada da tecrübe edinmek istiyoruz. Takım yapımızı da ona göre oluşturduk. İnşallah orada gruplara kalırsak bizim için başarılı olur diye düşünüyorum."

Özgökçen, hem futbol hem basketbolda en üst düzeyde olmayı istediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Basketbolda bugün üçüncü maçımıza çıkacağız. Olası bir galibiyette cumartesi günü şampiyonluk maçı oynayacağız. Basketbolu futboldan hiçbir zaman ayırt etmedik. Sezon başından bu yana da aynı değeri verdik. Tabiri caizse yüzdük, yüzdük kuyruğuna getirdik. İnşallah bugün bir galibİyet aldığımız takdirde cumartesi günü basketbol takımımızı Süper Lige çıkarmayı hedefliyoruz."

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Konyaspor, Bate Borisov maçlarını Konya'da oynamak istiyor!
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