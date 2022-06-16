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Giriş Tarihi: 16.6.2022 20:40 Son Güncelleme: 16.6.2022 20:47

Tahkim Kurulu'ndan toplu istifa kararı!

Tahkim Kurulu’ndan toplu istifa kararı!

Tahkim Kurulu istifa etti. Murat Balcı ve kurul üyeleri, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye istifalarını sundu.

Tahkim Kurulu istifa etti. Murat Balcı ve kurul üyeleri, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye istifalarını sundu.

Seçim sonrası açıklama yapan Mehmet Büyükekşi, Tahkim Kurulu hakkında şu açıklamaları yapmıştı:

"Ben hep söyledim, biz bu yolda birlikte yürümeye kararlıyız. Özellikle her zamankinden çok farklı bir yönetim listesi oluşturduk. Her bölgeye hitap eden, her konuya hitap eden bir yönetim kurulumuz var. Onlarla çok güzel işlerin altına imza atacağız. TFF bünyesinde görev yapan Tahkim, Disiplin, Temsilciler, Uyuşmazlık Çözüm kurulları, MHK ve etik kurullar gibi tüm kurulların istifasını talep ediyorum. Biz bundan sonra bu yola çıkarken bembeyaz yeni bir sayfa açarak bu yolda ilerlemek istiyoruz"

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Tahkim Kurulu'ndan toplu istifa kararı!
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