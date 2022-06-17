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Giriş Tarihi: 17.6.2022 09:54 Son Güncelleme: 17.6.2022 10:10

Beşiktaş'ın istediği Wout Weghorst'un 3 kararsızlığı

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Beşiktaş’ın istediği Wout Weghorst’un 3 kararsızlığı

Beşiktaş'ın 1 numaralı santrfor adayı Wout Weghorst düşünmek için zaman istedi. 29 yaşındaki Hollandalı yıldızın; ailesi, milli takım ve Almanya’dan gelen teklifler nedeniyle kafası karışık...

Beşiktaş'ın santrfor transferi için birinci gündem maddesi olan Wout Weghorst, "Birkaç gün daha düşünmek için izin istiyorum" diyerek son kararını erteledi. 29 yaşındaki futbolcunun üç konudan dolayı net kararını veremediği belirtildi.

Ailesi: Tecrübeli oyuncu, kariyerinin yeni rotasıyla ilgili çizeceği yolu ailesiyle detaylı olarak tartışmak istiyor. Weghorst'un kız arkadaşı ve ailesinin İstanbul'daki yaşamla ilgili daha fazla bilgi toplamak istediği belirtildi. Weghorst, Türk arkadaşlarından ve İstanbul'u yakından bilen isimlerden aldığı olumlu dönüşleri kız arkadaşına aktarmış durumda.

Milli takım: Hollanda Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan Weghorst, Beşiktaş'a transferi halinde milli takımda yerini kaybedip kaybetmeyeceği noktasında kararsız. Teknik direktörü Louis van Gaal'in üst seviye liglerde yoluna devam etmesi gerektiğine yönelik telkinleri bulunuyor.

Almanya'dan teklifler: Geçen sezonun devre arasında Alman ekibi Wolfsburg'dan Burnley'e transfer olan 1.97'lik golcüye yeniden Bundesliga'ya dönüş kapısı açık. Weghorst'a teklif yapan ekipler Borussia Dortmund ve Eintracht Frankfurt. Ancak buralarda yerinin garanti olup olmamasıyla ilgili bazı tereddütleri bulunuyor.

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Beşiktaş'ın istediği Wout Weghorst'un 3 kararsızlığı
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