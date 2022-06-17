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Giriş Tarihi: 17.6.2022 23:04 Son Güncelleme: 17.6.2022 23:05

Miroslav Klose teknik direktör oldu! Avusturya ekibinin başına geçti

AA
Miroslav Klose teknik direktör oldu! Avusturya ekibinin başına geçti

Avusturya ekibi Altach'ta teknik direktörlüğe Alman Miroslav Klose getirildi. İlk teknik direktörlük deneyimini Altach'da yaşayacak Klose, daha önce Almanya Milli Takımı ve Bayern Münih'te yardımcı antrenörlük yapmıştı.

Altach Kulübü, Ludovic Magnin'den boşalan teknik direktörlük görevi için Klose ile anlaşma sağlandığını duyurdu. Almanya Milli Takımı (71 gol) ve Dünya Kupası (16 gol) tarihinin en skorer oyuncusu Klose, golcü kimliğiyle futbol dünyasına damga vurmuştu.

Futbolculuk döneminde Kaiserslautern, Werder Bremen, Bayern Münih ve Lazio'da oynayan 44 yaşındaki Klose, 2016'da kariyerini sonlandırmıştı.

İlk teknik direktörlük deneyimini Altach'da yaşayacak Klose, daha önce Almanya Milli Takımı ve Bayern Münih'te yardımcı antrenörlük yapmıştı.

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Miroslav Klose teknik direktör oldu! Avusturya ekibinin başına geçti
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