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Giriş Tarihi: 20.6.2022 14:50

Antalyaspor, Hakan Özmert ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı!

AA
Antalyaspor, Hakan Özmert ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı!

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, takım kaptanı Hakan Özmert ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, takım kaptanı Hakan Özmert ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin, yöneticiler, ve antrenörler katıldı.

Çetin, kaptan Özmert ile imza masasında olmaktan son derece mutlu olduğunu dile getirdi.

Özmert'in Antalyaspor'a 4 buçuk yıldır hizmet verdiğini belirten Çetin, "Takımımıza emeği çok. Kendisinden gelecek yıl da beklentimiz çok yüksek. İnşallah seneye Hakan Özmert ile tekrardan bu imza masasına otururuz. Özmert'in takım içindeki duruşu ve aile yapısı Antalyaspor felsefesinin tam olarak yansımasıdır. Kendisine hepinizin huzurunda çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun." dedi.

Özmert ise imza törenlerine alışık olduğunu fakat bu sefer çok heyecanlandığını ifade etti.

Kariyerinin büyük bir bölümünü Antalyaspor'da geçirdiğinden çok mutlu olduğunu kaydeden Özmert, "Burası kendi evim. Gerçekten böyle hissediyorum. Antalyasporlu olmaktan çok mutluyum ve burada çok huzurluyum. Nuri hocamızdan da çok şey öğreniyoruz. Hocamız kendisini inanılmaz şekilde geliştirmiş. Önümüzdeki sezon da Antalyaspor olarak iyi sonuçlar elde edip hayalimiz olan Avrupa kupalarına katılırız inşallah." diye konuştu.

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Antalyaspor, Hakan Özmert ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı!
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