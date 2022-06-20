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Giriş Tarihi: 20.6.2022 12:26

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de zorlu antrenman! Jorge Jesus'tan oyunculara uyarı

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de zorlu antrenman! Jorge Jesus’tan oyunculara uyarı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sarı lacivertlilerde yeni sezon hazırlıkları Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde sürüyor. Teknik direktör Jorge Jesus, antrenmanda oyuncularla birebir ilgilenerek sürekli uyarılarda bulundu.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki idmanın ilk bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirildi.

Düz koşu ile başlayan antrenman, toplu pas çalışmaları ile devam etti. Antrenmanın ilk bölümünde uzun süre gerçekleştirilen tempolu koşularda bazı futbolcuların zorlandığı görüldü. Sarı-lacivertli ekipte Samatta, Valencia, Tisserand, Crespo'nun yanı sıra geçtiğimiz sezon sakatlığı bulunan Pelkas takımla ilk antrenmanında yer aldı. Milli takımlarda bulunan Ferdi, Serdar, Altay, Kim, Rossi, Szalai, Zajc idmanda yer alamadı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, idman süresinde oyuncularla yakından ilgilendi. Oyunculara isteklerini aktaran Portekizli teknik adam, sık sık uyarılarda bulundu.

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Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de zorlu antrenman! Jorge Jesus'tan oyunculara uyarı
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