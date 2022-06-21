Altay’da Murat Akça, transfer iddialarını yalanladı

Altay'ın 31 yaşındaki stoperi Murat Akça'ya Süper Lig kulüplerinden İstanbulspor ve Antalyaspor'un ve TFF 1. Lig'den Pendikspor'un talip olduğu haberleri basında yer almıştı. İddiaların günden güne artması üzerine deneyimli stoper, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Başarılı futbolcu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Hakkımda çıkan transfer haberleri asılsız ve yalandır. Altay'da bir yıl daha kontratım bulunmaktadır. Kamuoyuna duyurulur."



THIAM VEDA ETTİ

Altay'da sözleşmesi biten ve Pendikspor'la anlaşma sağlayan Senegalli önlibero Khaly Thiam, bir mesaj yayımlayarak siyah-beyazlı kulübe veda etti.



Siyah-beyazlılarda sözleşmesi sona eren ve yeniden anlaşma sağlanamayan Senegalli önlibero Khaly Thiam, Pendikspor'la anlaşma sağladı. 28 yaşındaki oyuncu anlaşmanın ardından sosyal medya hesaplarından bir mesaj paylaşarak Altay'a veda etti. Khaly Thiam, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:



"Bugün Büyük Altay'dan ayrılıyorum. Son iki yılda iyi ve kötü anılar yaşadık. Sadece güzel anıları, arkadaşlarımla yaşadığımız inanılmaz anları saklayacağım. Büyük Altay'a, meslektaşlarıma, güzel dostlarıma başarılar diliyorum. Görüşürüz İzmir!"



Thiam, 2020-2021 sezonunun başında transfer olduğu Altay'da iki sezonda toplamda 57 maça çıktı. Söz konusu maçlarda 4 bin 317 dakika süre alan Thiam, 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Senegalli oyuncu, takıma katıldığı ilk sezonun sonunda TFF 1. Lig Play-off şampiyonluğu yaşamıştı.