Hakan Özmert Antalyaspor’la sözleşme yeniledi!

BU KEZ DAHA FAZLA HEYECANLI

Nedenini bilmediği şekilde bu kez her zamankinden çok daha fazla heyecan duyduğunu anlatan Hakan Özmert, "Geçen sene çok başarılı bir ikinci yarı geçirdik. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Her zaman bir hayalim var benim. İnşallah daha iyileri olur da takımı Avrupa kupalarında mücadele ettiririz. Hedefimiz bu" ifadelerini kullandı.

Hakan, gelen bir soru üzerine ise "Sakinlik konusunda kendi kendimi sakinleştirdim. Ben her zaman futbolda elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum" karşılığını verdi.