Paris Saint-Germain Başkanı Nasser Al-Khelaifi İspanyol basınına yaptığı açıklamada, Kylian Mbappe'yle ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu.
Real Madrid'in teklifine rağmen geçtiğimiz ay Fransız yıldızla sözleşme yenileyen Fransız ekibinde Al-Khelaifi imza töreninde, "Bu seçim çok güçlü bir işaret. Dünyanın en iyi oyuncusu Mbappe bizimle kaldı." ifadelerini kullanmıştı.
TARİHİ REAL MADRİD İTİRAFI
İmzadan yaklaşık bir ay sonra Al-Khelaifi çarpıcı bir itirafta bulundu.
Nasser Al-Khelaifi, geçtiğimiz yaz İspanyol ekibi Real Madrid'in, yıldız futbolcu Kylian Mbappe için verdiği 180 milyon Euro'luk teklifi reddettiğini söyledi.
"KYLIAN PSG'DE KALMAK İSTEDİ"
Fransız ekibinin patronu Real Madrid'den daha yüksek bir teklif almış olmasına rağmen Mbappe'nin, PSG'de kalmayı tercih ettiğini söyleyerek, "Geçen yaz Real Madrid'den gelen 180 milyon Euro'yu reddettim. Çünkü Kylian'ı tanıyordum. PSG'de kalmak istiyordu.
Onu çok iyi tanıyorum, onun ve ailesinin ne istediğini biliyorum ve para için hareket etmiyorlar. Şehri, kulübü, ülkesi ve projemiz için burada oynamayı seçti. Sadece oynamayı ve kazanmayı düşünüyor" diye konuştu.
Al-Khelaifi ayrıca Avrupa Süper Ligi projesinin de gerçekleşmeyeceğini ifade etti.
Geçtiğimiz sezon PSG formasıyla 46 maçta 39 gol atıp 26 da asist yaptı.