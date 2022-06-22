Mbappe de "Büyüdüğüm ve yetişdiğim ülkeyi terk etmek için doğru zaman olduğunu düşünmedim. Real Madrid'in beni mutlu etmek için elinden gelen her şeyi yaptığı tüm çabayı takdir ediyorum. Sevgileri için minnettarım ve hayal kırıklıklarını anlıyorum." diye konuşmuştu.