Son dakika Adana Demirspor transfer haberi: Badou Ndiaye, Adana Demirspor’la Süper Lig’e geri dönüyor!

Spor Toto Süper Lig takımı Adana Demirspor transferde atağa geçti ve orta saha için yıldız oyuncuyu kadrosuna kattı. Mavi Şimşekler, son olarak Yunanistan Ligi ekibi Aris'de forma giyen Badou Ndiaye'yle anlaştı.
BADOU NDİAYE'NİN ARİS PERFORMANSI
Ülkemizde Osmanlıspor, Galatasaray, Trabzonspor ve Fatih Karagümrük'te oynayan 31 yaşındaki futbolcu, son olarak Aris'de forma şansı buldu. Badou Ndiaye, Aris'de 35 karşılaşmanın 27'sine ilk 11'de çıkarken, 4 gol, 4 asist katkısı sağlamayı başardı.
BADOU NDİAYE'NİN KARİYERİ
1990 doğumlu Ndiaye, Osmanlıspor'daki performansıyla 2017'de Galatasaray 'a transfer olmuştu. Sarı-Kırmızılı ekipte yarım sezon oynadıktan sonra rekor bonservis bedeliyle Stoke City kadrosuna dahil olan Ndiaye, 2018/19'da yeniden Galatasaray'da oynamıştı.
Yıldız futbolcu, ilerleyen yıllarda Trabzonspor ve Fatih Karagümrük formaları da giydi. Senegalli orta saha, son olarak Yunanistan Süper Lig ekiplerinden Aris için ter döktü. (Ajansspor)