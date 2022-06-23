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Giriş Tarihi: 23.6.2022 14:08 Son Güncelleme: 23.6.2022 14:18

Son dakika Adana Demirspor transfer haberi: Badou Ndiaye, Adana Demirspor'la Süper Lig'e geri dönüyor!

Son dakika Adana Demirspor transfer haberi: Badou Ndiaye, Adana Demirspor’la Süper Lig’e geri dönüyor!

Süper Lig'de bir dönem Galatasaray, Trabzonspor forması giyen Badou Ndiaye, Adana Demirspor formasıyla lige geri dönüyor. İşte tüm detaylar...

Spor Toto Süper Lig takımı Adana Demirspor transferde atağa geçti ve orta saha için yıldız oyuncuyu kadrosuna kattı. Mavi Şimşekler, son olarak Yunanistan Ligi ekibi Aris'de forma giyen Badou Ndiaye'yle anlaştı.

BADOU NDİAYE'NİN ARİS PERFORMANSI

Ülkemizde Osmanlıspor, Galatasaray, Trabzonspor ve Fatih Karagümrük'te oynayan 31 yaşındaki futbolcu, son olarak Aris'de forma şansı buldu. Badou Ndiaye, Aris'de 35 karşılaşmanın 27'sine ilk 11'de çıkarken, 4 gol, 4 asist katkısı sağlamayı başardı.

BADOU NDİAYE'NİN KARİYERİ

1990 doğumlu Ndiaye, Osmanlıspor'daki performansıyla 2017'de Galatasaray 'a transfer olmuştu. Sarı-Kırmızılı ekipte yarım sezon oynadıktan sonra rekor bonservis bedeliyle Stoke City kadrosuna dahil olan Ndiaye, 2018/19'da yeniden Galatasaray'da oynamıştı.

Yıldız futbolcu, ilerleyen yıllarda Trabzonspor ve Fatih Karagümrük formaları da giydi. Senegalli orta saha, son olarak Yunanistan Süper Lig ekiplerinden Aris için ter döktü. (Ajansspor)

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Son dakika Adana Demirspor transfer haberi: Badou Ndiaye, Adana Demirspor'la Süper Lig'e geri dönüyor!
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