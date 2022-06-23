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Giriş Tarihi: 23.6.2022 10:21 Son Güncelleme: 23.6.2022 10:25

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş'tan Weghorst'a ilk 11 garantisi! Dünya Kupası öncesi fırsat...

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş’tan Weghorst’a ilk 11 garantisi! Dünya Kupası öncesi fırsat...

Spor Toto Süper Lig'de Valerien Ismael ile yeni sezona başlayacak Beşiktaş, transfer çalışmalarına devam ediyor. Santrfor adayları arasındaki en güçlü isim Wout Weghorst'a ilk 11 garantisi veren siyah beyazlılar, transfer kozunu güçlendirdi. İşte tüm detaylar...

Yaklaşık 10 gündür Beşiktaş'ı oyalayan Hollandalı santrfor Wout Weghorst, Borusia Dortmund ve Eintracht Frankfurt'tan beklediği teklifleri alamadı. Dortmund 35 milyon Euro'ya Sebastien Haller'i kadrosuna katarken, Frankfurt da Lucas Alario ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Burnley forması giyen futbolcunun önünde iki seçenek bulunuyor: 'Beşiktaş'ta 11 oyuncusu olmak ya da başka bir kulüpte yedek kalmak.' Weghorst'a 2022 Dünya Kupası'nda Hollanda kadrosunda olabilmek için Kartal 11 garantisi verirken, başka bir kulübe gitmesi durumunda yedek kalacak. Siyahbeyazlılar 29 yaşındaki forvete 2.7 milyon Euro maaş teklif etmişti. Oyuncunun net kararı iletmesi için beklemeye geçildi...

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Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş'tan Weghorst'a ilk 11 garantisi! Dünya Kupası öncesi fırsat...
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