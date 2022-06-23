Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yayıncı kuruluş açıklaması!
Giriş Tarihi: 23.6.2022 23:30 Son Güncelleme: 23.6.2022 23:36

Son dakika: Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yayıncı kuruluş açıklaması!

Son dakika: Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yayıncı kuruluş açıklaması!

Türkiye Futbol Federasyonu, beIN SPORTS'la 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2022-2023 futbol sezonu ve devam eden sezonlara ilişkin yayın ihalesini iptal edildiğini ve mevcut yayıncı Digiturk beIN MEDIA GROUP ile 2 yıllık uzatma sözleşmesi yapılmasına oy birliği ile karar verildiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu yaptığı toplantıda; 2022-2023 futbol sezonu ve devam eden sezonlara ilişkin olarak, TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Haklarının Devrine ilişkin düzenlenen Yayın İhalesi ile ilgili bir değerlendirmede bulunmuştur. Yönetim Kurulu; daha önce oluşturulan 9 kişilik Yayın İhale Komisyonu'ndan 7 üyenin ayrılmış olması nedeniyle Komisyonun işlevini yapamaması, İstekli'lerin ihale şartnamesindeki şart ve koşullara uygun teklif vermemesi, bazı paketlere şartnameye uygun verilen tekliflerin toplamının hedeflenen fiyatın çok uzağında kalması ve yayın sektöründeki koşullar nedeniyle, 2022-2023 futbol sezonu ve devam eden sezonlara ilişkin yayın ihalesini iptal etmeye oy birliği ile karar vermiştir. Yukarıdaki koşullara ilave olarak, transfer sezonunun açılması ve Kulüplerimizin transfer döneminde sağlıklı bir planlama yapabilmesi, liglerin başlamasına çok az bir süre kalması nedeniyle yeniden bir ihale düzenlenmesinin de mümkün olmadığı göz önünde bulundurularak, mevcut yayıncı Digiturk beIN MEDIA GROUP ile 2 yıllık uzatma sözleşmesi yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika Haberi | İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu 93 yaşında vefat etti! Torunundan açıklama geldi
SON DAKİKA: AK Parti'den emekli zammı ve asgari ücret açıklaması geldi! "Yüzde 40'lara varan dokunuş"
EYT SON DAKİKA HABERLERİ: Temmuz müjdesi! Gündemdeki tasarılar netleşti: Ek gösterge tamam sırada sözleşmeli ve EYT düzenlemesi var
Müge Anlı'nın evleneceği Şinasi Yüzbaşıoğlu gündemde! | Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor, Müge Anlı kiminle evleniyor?
Survivor kim elendi, kim gitti son dakika? 21 Haziran 2022 SMS oy sıralaması ile Survivor'da şampiyonluk adayı elendi...
Son Dakika Haberi | Asgari ücret zammı için kritik dönem! Net - Brüt Temmuz Asgari ücret zammı 2022 ne kadar olacak, kaç TL? İşte detaylar
SON DAKİKA: Emekli ve memur Temmuz zammı yeni hesap belirdi: Zam oranı yüzde 43'ü aştı! Merkez Bankası paylaştı: İşte enflasyon farkı ve ek zam ile bütün emekli-memur maaşları
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Süper Lig’in yıldızını kaptı! Anlaşma sağlandı
Mahmut Ustaosmanoğlu sözleri ve hayatı: 93 yaşında vefat eden İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Efendi hayatı ve sözleri
YKS sınavı görevli ücretleri ödeme tarihleri: 2022 ÖSYM YKS görevli gözetmen ücretleri ne zaman yatacak, yattı mı?
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yayıncı kuruluş açıklaması!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA