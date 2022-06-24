Fatih Terim bir günde iki tazminat kazandı

"KİŞİLİK HAKLARI İNTERNETTE HUNHARCA İHLAL EDİLİYOR"

Bugün görülen davaya taraf avukatları katılım sağladı. Mahkeme davayı kabul ederek ağır hakaret içeren paylaşım sahibi Tamer Ş.'nin 20 bin TL tazminat ödemesine karar verdi.

Dava sonrası açıklamada bulunan Fatih Terim'in avukatı Candaş Gürol, "Kişilik hakların internette hunharca ihlal edildiğini gözlemlemekteyiz. Kişinin ünlü olması sert bir şekilde hakarete uğrayacağını ve kabulleneceği anlamına gelmiyor. Böyle bir yanlış algı var hukukta bunun yeri yok. Kimsenin kimseye ünlü diye hakaret etmeye hakkı yok. Tazminatın tamamının kabul edilmesi emsal bir karar" ifadeleri kullandı.