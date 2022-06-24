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Giriş Tarihi: 24.6.2022 15:34

Fatih Terim bir günde iki tazminat kazandı

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Fatih Terim bir günde iki tazminat kazandı

Teknik direktör Fatih Terim’e sosyal medya hesabı üzerinden hakaret eden Tamer Ş. ve Emirhan S. yargılandıkları hakaret davalarından ceza aldıktan sonra manevi tazminat davalarını da kaybetti. Tamer Ş. Ve Emirhan S. ünlü teknik direktöre toplam 30 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verildi. Fatih Terim’in avukatı Candaş Gürol ‘’Kişinin ünlü olması sert bir şekilde hakarete uğrayacağını ve kabulleneceği anlamına gelmiyor’’ açıklamasında bulundu.

Teknik direktör Fatih Terim'e sosyal medya hesabı üzerinden ''Aynı yoldaydık y.. i..'' şeklinde ettiği gerekçesiyle yargılanan Tamer Ş., bin 300 TL adli para cezasına çarptırılmıştı. Ceza davasının ardından Terim, avukatı Candaş Gürol aracılığıyla İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak 20 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

"KİŞİLİK HAKLARI İNTERNETTE HUNHARCA İHLAL EDİLİYOR"
Bugün görülen davaya taraf avukatları katılım sağladı. Mahkeme davayı kabul ederek ağır hakaret içeren paylaşım sahibi Tamer Ş.'nin 20 bin TL tazminat ödemesine karar verdi.

Dava sonrası açıklamada bulunan Fatih Terim'in avukatı Candaş Gürol, "Kişilik hakların internette hunharca ihlal edildiğini gözlemlemekteyiz. Kişinin ünlü olması sert bir şekilde hakarete uğrayacağını ve kabulleneceği anlamına gelmiyor. Böyle bir yanlış algı var hukukta bunun yeri yok. Kimsenin kimseye ünlü diye hakaret etmeye hakkı yok. Tazminatın tamamının kabul edilmesi emsal bir karar" ifadeleri kullandı.

BİR GÜNDE İKİ TAZMİNAT
Sosyal medya üzerinden "İğrenç, sahtekar" ifadesi kullanan diğer bir kullanıcı Emirhan S., hakaret suçundan para cezasına çarptırıldıktan sonra manevi tazminat davasını da kaybetti. Mahkeme Emirhan S.'nin Fatih Terim'e söylediği sözlerin kişilik haklarını zedelediği gerekçesiyle 10 bin TL tazminat ödenmesine karar verdi.

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Fatih Terim bir günde iki tazminat kazandı
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