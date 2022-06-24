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Giriş Tarihi: 24.6.2022 23:12 Son Güncelleme: 24.6.2022 23:15

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'ndan transfer yasağı iddialarına yanıt!

DHA
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı’ndan transfer yasağı iddialarına yanıt!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'a gelen transfer yasağı iddialarına yanıt Başkan Berna Gözbaşı'ndan geldi. İşte tüm detaylar...

Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor'a 3 transferi dönemi yasak geldiği hakkında çıkan iddialar hakkında konuşan başkan Berna Gözbaşı, "Bize ulaşan bir tebligat yok" dedi.

Başkan Berna Gözbaşı, 2022-2023 sezonu öncesi transfer tahtası kapalı olan Kayserispor'a 3 transfer dönemi yasak geldiği yönünde çıkan haberleri yalanladı. Konu ile ilgili açıklama yapan başkan Berna Gözbaşı, "Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nden (CAS) bize gelen bir tebligat yok. Tebligat bizden önce basın kuruluşlarına gitmiyordur" dedi.

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Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'ndan transfer yasağı iddialarına yanıt!
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